Гонсало Игуаин может вернуться в Премьер-Лигу

"Ньюкасл" и "Вулверхэмптон" готовы предложить нападающему "Ювентуса" Гонсало Игуаину вернуться в Премьер-Лигу.

Воссоединившись со своим бывшим тренером по "Наполи" Маурицио Сарри в "Челси" во второй половине прошлого сезона, Игуаин забил только пять голов в 18 матчах.



Гонсало производил впечатление довольно медлительного игрока, который не соответствуем скоростям Премьер-Лиги, поэтому "Челси" вполне логично, особенно после расставания с Сарри, не стал выкупать аргентинца или продлевать его аренду.



Однако Daily Express в эксклюзивном материале утверждает, что теперь Игуаин стал целью сразу для двух клубов Премьер-Лиги. Новые владельцы "Ньюкасла" хотят сделать Гонсало своим знаковым приобретением, тогда как "Вулверхэмптон" постоянно ищет усиление, чтобы пробиться в английскую элиту.



Еще одним претендентом на 32-летнего аргентинца, от которого "Ювентус" был бы рад избавиться, является "Ривер Плейт".