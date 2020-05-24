Харгривз сравнил Вернера с Торресом

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Оуэн Харгривз сравнил нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера с экс-звездой "Ливерпуля" Фернандо Торресом.

Вернер демонстрирует прекрасную результативность в этом сезоне, даже после вынужденной паузы. Тимо считается большой трансферной целью для "Ливерпуля" на ближайшее окно, и Харгривзу кажется, что немец мог бы стать таким же успешным приобретением, как и в свое время Фернандо Торрес, идеально вписавшийся в игру "красных".



"Думаю, Тимо Вернер будет забивать голы, куда бы он ни отправился, и он сам выберет себе клуб".



"Тимо предстоит тщательно подумать, кто ему хорошо подходит по игре. Мы видели, что было с Фернандо Торресом, когда тот ушел из "Ливерпуля". В "Ливерпуле" у них была невероятно оборонительная команда, где Стивен Джеррард раздавал мячи через центр".



"То было идеальное сочетание. Когда же Торрес оправился в "Челси", там он обнаружил команду, которая подолгу медленно разыгрывает мяч, и он не получал пространства для открываний".



"Торрес и "Челси" не подошли друг другу. Фернандо был суперигроком, а "Челси" был суперкомандой — однако ты должен использовать сильные стороны игрока".



"Думаю, Тимо Вернер — того же типа игрок, типа Фернандо Торреса, который обладает супервзрывной мощью. Он убежит от любого. Ему нужна команда, где он сможет врываться в свободное пространство — и "Ливерпуль" может дать ему это".



"Они контратакуют и переходят из обороны в атаку лучше, чем кто-либо. Он подойдет "Ливерпулю", — сообщил Харгривз Daily Mirror.