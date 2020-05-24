Четыре из шести первых клубов хотят Кинга

Четыре из шести первых клубов в турнирной таблице Премьер-Лиги хотят заполучить нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга.

Кинг, напомним, мог покинуть "Борнмут" еще в январе, когда "Манчестер Юнайтед" предложил за него 20 миллионов фунтов.



Тогда "вишенки" ответили отказом, так и не дождавшись улучшенного предложения — вместо покупки Джошуа "красные дьяволы" предпочли арендовать Одиона Игало у "Шанхай Шеньхуа".



Если по окончании своей аренды Игало вернется в Китай, это может заставить "Юнайтед" возобновить интерес к Кингу. На сей раз "Борнмут" будет сговорчивее, потому что у Джошуа остается только 12 месяцев по контракту.



Однако 28-летний норвежец, обладающий огромным опытом выступлений в Премьер-Лиге и на международном уровне, интересен и некоторым другим претендующих на попадание в еврокубки клубам, включая "Челси", о чем сообщает Sky Sports.



Добавим, что после своего перехода в "Борнмут" пять лет назад Кинг забил 48 голов. Джошуа, способный сыграть также на краю атаки, имеет на своем счету 46 матчей за национальную команду, в которых он отличился 17 раз.