Венгер испытал удовлетворение, когда "Ливерпуль" проиграл "Уотфорду"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что испытал удовлетворение, когда ранее в этом сезоне "Ливерпуль" потерпел поражение от "Уотфорда" и лишился возможности повторить знаменитый рекорд "Непобедимых".

"Ливерпуль" выдающимся образом проводит этот сезон Премьер-Лиги, набрав 82 очка из 87 возможных. Долгое время казалось, что команда Юргена Клоппа способа оформить титул без единого поражения, как это удалось "Арсеналу" в кампании 2003/04.



Однако в конце февраля "красные" потерпели сенсационное поражение от ведущего борьбу за выживание "Уотфорда" — 3:0. Тот результат означает, что "Арсенал" остается единственной командой в истории Премьер-Лиги, сумевшей пройти весь сезон, ни разу не проиграв.



"Да, я испытал своего рода удовлетворение. Мы всегда хотим быть единственными, кому удалось достичь чего-либо. Они ("Ливерпуль") действительно могли пройти весь путь без поражений. тот результат лишь показывает, как сложно повторить это".



"Как бы то ни было, в тот день я получил много сообщений от болельщиков "Ливерпуля", — сообщил Венгер beIN Sports.