Почеттино получил "хорошее предложение" от "Ньюкасла"
Аргентинская легенда "Тоттенхэма" Осси Ардилес заявил, что экс-наставник "шпор" Маурисио Почеттино уже получил предложение возглавить "Ньюкасл".
Согласно слухам, Почеттино является целью номер один среди тренеров для инвесторов из Саудовской Аравии, находящихся на пороге приобретения "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.
67-летний Ардилес, который является большим другом Почеттино, уверен, что Маурисио будет заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу.
"Маурисио хорошо себя чувствует в Англии. Его сватают в "Ньюкасл" — они уже разговаривали, и высшее руководство этого клуба сделало ему хорошее предложение".
"Маурисио был связан обязательствами с "Тоттенхэмом", но в прошлый вторник он стал свободен в выборе клуба. Учитывая это, он будет открыт к предложениям, однако "Ньюкасл" — вполне реальный вариант для возвращения к работе".
"Ему нужно немного времени, чтобы все обдумать", — сообщил Ардилес Daily Mirror.
24.05.2020 14:00
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Ну а почему бы и нет, если не будет других стоящих предложений.
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