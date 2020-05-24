У игрока "Борнмута" выявлен коронавирус

Борнмут Среди тех двоих, у кого был выявлен коронавирус в ходе второго раунда тестирования Премьер-Лиги, оказался неназванный игрок "Борнмута".

Во вторник, четверг и пятницу игроки и сотрудники клубов Премьер-Лиги сдали 996 тестов на COVID-19, и два результата оказались положительными.

Премьер-Лига не стала раскрывать их имена, лишь уточнив, что два этих случая приходятся на различные клубы.

И вот сейчас "Борнмут" официально подтвердил, что один из инфицированных — это игрок команды Эдди Хау.

В соответствии с протоколом безопасности Премьер-Лиги заболевший коронавирусом футболист будет изолирован на семь дней, после чего еще раз сдаст тест.


Метки Борнмут

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2020 13:00

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  1. martingor 24.05.2020 13:14 # martingor
    все пиздаболы и заболевшие в говноклубах на вылете и в Челси они что их спецом заражают чтоб еще один сезончик деньжат заработать, ладно Челси гавнопидаристический клуб но норвич вилла не ожидал

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