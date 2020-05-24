Фабрегас вспомнил, как Моуриньо убедил его перейти в "Челси"
Полузащитник Сеск Фабрегас рассказал, каким обещанием тренер Жозе Моуриньо убедил его перейти в "Челси".
Не сумев заиграть в "Барселоне" после возвращения из "Арсенала", летом 2014 Фабрегас задумал вернуться в Премьер-Лигу.
Фабрегасу хватило всего одной очной встречи с Моуриньо, чтобы решиться на переход к "синим", ведь Жозе пообещал испанцу чемпионство уже в первом сезоне — и свое обещание сдержал.
"В первый день, когда мы встретились, он сказал мне: "Я нуждаюсь в двух игроках". Я собираюсь подписать Диего Косту и тебя, если ты перейдешь".
"Во время нашей первой встречи он нарисовал схемку на кусочке бумаги и сказал, что эта команда выиграет титул".
"Он нуждался только в двух игроках. Тибо Куртуа уже был на подходе, поэтому он сказал: "Если перейдешь, мы выиграем титул", — приводит слова Фабрегаса Daily Mirror.
24.05.2020 12:00
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Тогда все понимали, что будет кубок! Мало, просто купить игрока, нужно ухватить психологическое состояние в, котором он прибывает.
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