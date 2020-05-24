Траоре назван целью номер один "Ливерпуля"

Адама Траоре Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поместил вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре во главу списка своих трансферных целей на ближайшее окно.

Этот сезон Траоре по праву может назвать лучшим в своей карьере. Выдающиеся физические данные вкупе со скоростью и техникой делают Адаму настоящим кошмаром для защитников.

В предыдущие месяцы ходили слухи об интересе к 24-летнему испанцу со стороны "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Барселоны" и "Реала", что лучше всего говорит об уровне игры вингера.

Как утверждает The Sun в эксклюзивном материале, именно с помощью Траоре "красные" хотят укрепить свою атакующую линию, облегчив то бремя, которое несут Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино.

Трансфер Адамы оценивается в 60 миллионов фунтов, и чтобы потянуть столь крупную покупку, "Ливерпулю" придется избавиться от одного-двух игроков, которые не проходят в стартовый состав.


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 919

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  1. shearer1 24.05.2020 12:23 # shearer1
    Будет как шакира. Скринь

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  2. scholes22 24.05.2020 11:44 # scholes22
    А в возьмут чиривеллу

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  3. iceteam 24.05.2020 11:38 # iceteam
    Так он же вроде натурал? Значит откажет Лузерпулю

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  4. mixmaster 24.05.2020 11:27 # mixmaster
    Дриблинг, скорость- огонь. Принятие последнего решения- на уровне рфл

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  5. tigerpool 24.05.2020 11:23 # tigerpool
    он жуткий единал

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  6. liverbro 24.05.2020 11:17 # liverbro
    Заебись

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  7. gio 24.05.2020 11:16 # gio
    Он бомба

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  8. superperez101 24.05.2020 11:07 # superperez101
    не верю ©

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