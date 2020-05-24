Траоре назван целью номер один "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поместил вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре во главу списка своих трансферных целей на ближайшее окно.

Этот сезон Траоре по праву может назвать лучшим в своей карьере. Выдающиеся физические данные вкупе со скоростью и техникой делают Адаму настоящим кошмаром для защитников.



В предыдущие месяцы ходили слухи об интересе к 24-летнему испанцу со стороны "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Барселоны" и "Реала", что лучше всего говорит об уровне игры вингера.



Как утверждает The Sun в эксклюзивном материале, именно с помощью Траоре "красные" хотят укрепить свою атакующую линию, облегчив то бремя, которое несут Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино.



Трансфер Адамы оценивается в 60 миллионов фунтов, и чтобы потянуть столь крупную покупку, "Ливерпулю" придется избавиться от одного-двух игроков, которые не проходят в стартовый состав.