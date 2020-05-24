Баллак считает, что Ван Дейк переоценен из-за слабости нападающих

Экс-игрок "Челси" Михаэль Баллак считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк переоценен из-за отсутствия грозных соперников среди нападающих.

С момента перехода в "Ливерпуль" в январе 2018 Ван Дейк является практически эталоном центрального защитника, помогая "красным" претендовать на главные награды на европейской и внутренней аренах. Однако у Баллака есть своя версия того, почему все так восхищаются Виргилом.



"Виргилу Ван Дейку очень повезло, что он играет в эру, когда нет Дрогба, Лэмпарда, Ширера, Анри, Руни, Ван Перси, Тевеса, Адебайора и Диего Косты в Премьер-Лиге. Неудивительно, что его считают лучшим защитником в лиге", — цитирует Баллака Daily Mirror.



Такого рода заявление вызвало возмущение у легенды "Ливерпуля" Стива Никола, который уверен, что Ван Дейк сдержал бы и Дрогба.



"Ну, мне интересно, к какой части его игры у него есть претензии. Вы хотите сказать, что Ван Дейк не выиграл бы физическую борьбу у перечисленных нападающих? Даже у Дрогба?"



"Было бы замечательно на это посмотреть, но не говорите мне, что Дрогба доминировал бы над ним в плане физики".



"Если мы говорим о скорости, то ни в Премьер-Лиге, ни в Лиге Чемпионов я не видел никого, кто мог убежать от Ван Дейка. Так что это не проблема".



"Может ли он отдать пас? Да, он может пасовать мяч. Я был бы счастлив узнать, в каком компоненте игры Ван Дейк уступил бы кому-нибудь из этих нападающих, о которых он говорит", — заявил Никол.