Баллак считает, что Ван Дейк переоценен из-за слабости нападающих
Экс-игрок "Челси" Михаэль Баллак считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк переоценен из-за отсутствия грозных соперников среди нападающих.
С момента перехода в "Ливерпуль" в январе 2018 Ван Дейк является практически эталоном центрального защитника, помогая "красным" претендовать на главные награды на европейской и внутренней аренах. Однако у Баллака есть своя версия того, почему все так восхищаются Виргилом.
"Виргилу Ван Дейку очень повезло, что он играет в эру, когда нет Дрогба, Лэмпарда, Ширера, Анри, Руни, Ван Перси, Тевеса, Адебайора и Диего Косты в Премьер-Лиге. Неудивительно, что его считают лучшим защитником в лиге", — цитирует Баллака Daily Mirror.
Такого рода заявление вызвало возмущение у легенды "Ливерпуля" Стива Никола, который уверен, что Ван Дейк сдержал бы и Дрогба.
"Ну, мне интересно, к какой части его игры у него есть претензии. Вы хотите сказать, что Ван Дейк не выиграл бы физическую борьбу у перечисленных нападающих? Даже у Дрогба?"
"Было бы замечательно на это посмотреть, но не говорите мне, что Дрогба доминировал бы над ним в плане физики".
"Если мы говорим о скорости, то ни в Премьер-Лиге, ни в Лиге Чемпионов я не видел никого, кто мог убежать от Ван Дейка. Так что это не проблема".
"Может ли он отдать пас? Да, он может пасовать мяч. Я был бы счастлив узнать, в каком компоненте игры Ван Дейк уступил бы кому-нибудь из этих нападающих, о которых он говорит", — заявил Никол.
24.05.2020 10:00
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Все правильно сказал, а то начали приравнивать его к таким глыбам, как Терри, Видич, Фердинанд, Компани. Просто его так раскрутили, будто он такая стена и глыба, лучший во всей истории АПЛ, но без единого чемпионства, ну ладно в этом сезоне таки оформят, но это ничего не значит по сравнению с выше перечисленными легендами, которые были лучше по игре, по харизме и неоднократно выигрывали чемпионат.
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Ебать он даун, пенс одним словом
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Если отбросить все клубные пристрастия, то это так и есть. Только самый отбитый колбасник, будет это отрицать)) а уж когда его сравнивают со связкой Терри - Карвальо, это вызывает смех, и не более того))
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Малыш Канте засадил из под него в девятину. Дрогба бы из Ван Дейка сделал бы котлету а Коста бы сожрал
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Да зачем далеко ходить когда Парклей обоссал его в кубке
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