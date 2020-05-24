Переход Санчо в МЮ зависит от "Сити"

Переход вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед", возможно, будет зависеть от "Манчестер Сити".

Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, "Боруссия" по-прежнему оценивает Санчо в 100 миллионов фунтов и не собирается довольствоваться меньшей суммой.



В то же время "Юнайтед" демонстрирует весьма тревожные финансовые результаты, а ранее вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд говорил, что трансферный рынок уже не будет прежним.



В данный момент "Юнайтед" занимает пятое место в Премьер-Лиге и сможет позволить себе покупку Санчо только в случае попадания в Лигу Чемпионов, утверждает Daily Mirror. И как раз здесь "дьяволы" зависят от своих соседей из "Сити".



В начале июня Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию "Сити" насчет отстранения от еврокубков, и если санкции УЕФА останутся в силе, то в Лигу Чемпионов от Англии, вместо "горожан", попадет пятая команда Премьер-Лиги.



Участие в Лиге Чемпионов не только обеспечит "Юнайтед" дополнительные 50 млн. фунтов, но и станет привлекательным фактором для потенциальных новичков, включая Санчо.