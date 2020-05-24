Игрока Премьер-Лиги подозревают в групповом изнасиловании
Неназванный игрок клуба Премьер-Лиги подозревается в групповом изнасиловании.
Напомним, лишь несколько недель дней прогремел скандал, связанный с вингером "Челси" Каллумом Хадсон-Одои, для которого неудачное свидание обернулось арестом, обыском и подозрениями в изнасиловании.
Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, теперь проблемы возникли у другой звезды Премьер-Лиги. Футболист, чье имя не разглашается по юридическим причинам, вместе со своими друзьями устроил групповое изнасилование девушки во время вечеринки на арендованной квартире.
На следующее утро после инцидента жертва проснулась голой с царапинами на ногах в кровати с двумя мужчинами. Девушка поспешила обратиться в полицию с заявление на изнасилование и указала на то, что ей подмешали наркотики в напитки.
"Ночью она едва держалась на ногах. Она и близко не была в состоянии, чтобы добровольно согласиться на секс", — сообщила подруга пострадавшей.
В данный момент детективы проводят расследование. Девушка же была направлена на медицинское освидетельствование.
24.05.2020 08:00
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Последние комментарии:
Пинсы и карантинум
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да все знают , что это игроки щолси, у них там не привыкать насиловать, то друг друга то ещё кого нибудь))
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Нехило срубят бабло эти шмары
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Групповой шантаж от шмар, хули подруга в тот момент не предпринимала че то
шмары попросили футболиста и ко о чем то, те послали шкур и шкуры погли на крайние меры
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Пенсы в своем репертуаре... Или сами или их ипут...
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обожаю эти ахуительные истории про изнасилования. а утром она проснулась и поняла что она изнасилована :) ну конечно же она ехала изначально в библиотеку. зачитываться ранним Робертом Бернсом.
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Какой то отбитый гпенс
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Опять какого то игрока пинсаф изнасиловали, мда
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