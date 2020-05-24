Игрока Премьер-Лиги подозревают в групповом изнасиловании

Неизвестный игрок Неназванный игрок клуба Премьер-Лиги подозревается в групповом изнасиловании.

Напомним, лишь несколько недель дней прогремел скандал, связанный с вингером "Челси" Каллумом Хадсон-Одои, для которого неудачное свидание обернулось арестом, обыском и подозрениями в изнасиловании.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, теперь проблемы возникли у другой звезды Премьер-Лиги. Футболист, чье имя не разглашается по юридическим причинам, вместе со своими друзьями устроил групповое изнасилование девушки во время вечеринки на арендованной квартире.

На следующее утро после инцидента жертва проснулась голой с царапинами на ногах в кровати с двумя мужчинами. Девушка поспешила обратиться в полицию с заявление на изнасилование и указала на то, что ей подмешали наркотики в напитки.

"Ночью она едва держалась на ногах. Она и близко не была в состоянии, чтобы добровольно согласиться на секс", — сообщила подруга пострадавшей.

В данный момент детективы проводят расследование. Девушка же была направлена на медицинское освидетельствование.


Метки Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 926

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  1. vyrentz 24.05.2020 09:15 # vyrentz
    Пинсы и карантинум

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  2. scauzer11 24.05.2020 08:51 # scauzer11
    да все знают , что это игроки щолси, у них там не привыкать насиловать, то друг друга то ещё кого нибудь))

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  3. xah 24.05.2020 08:46 # xah
    Нехило срубят бабло эти шмары

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  4. yamateh 24.05.2020 08:37 # yamateh
    Групповой шантаж от шмар, хули подруга в тот момент не предпринимала че то
    шмары попросили футболиста и ко о чем то, те послали шкур и шкуры погли на крайние меры

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  5. scouser2005 24.05.2020 08:28 # scouser2005
    Пенсы в своем репертуаре... Или сами или их ипут...

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  6. acceptodessa 24.05.2020 08:22 # acceptodessa
    обожаю эти ахуительные истории про изнасилования. а утром она проснулась и поняла что она изнасилована :) ну конечно же она ехала изначально в библиотеку. зачитываться ранним Робертом Бернсом.

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  7. unclearness 24.05.2020 08:12 # unclearness
    Какой то отбитый гпенс

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  8. hammersmith 24.05.2020 08:11 # hammersmith
    Опять какого то игрока пинсаф изнасиловали, мда

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