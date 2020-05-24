Игрока Премьер-Лиги подозревают в групповом изнасиловании

Неназванный игрок клуба Премьер-Лиги подозревается в групповом изнасиловании.

Напомним, лишь несколько недель дней прогремел скандал, связанный с вингером "Челси" Каллумом Хадсон-Одои, для которого неудачное свидание обернулось арестом, обыском и подозрениями в изнасиловании.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, теперь проблемы возникли у другой звезды Премьер-Лиги. Футболист, чье имя не разглашается по юридическим причинам, вместе со своими друзьями устроил групповое изнасилование девушки во время вечеринки на арендованной квартире.



На следующее утро после инцидента жертва проснулась голой с царапинами на ногах в кровати с двумя мужчинами. Девушка поспешила обратиться в полицию с заявление на изнасилование и указала на то, что ей подмешали наркотики в напитки.



"Ночью она едва держалась на ногах. Она и близко не была в состоянии, чтобы добровольно согласиться на секс", — сообщила подруга пострадавшей.



В данный момент детективы проводят расследование. Девушка же была направлена на медицинское освидетельствование.