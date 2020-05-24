Премьер-Лига выявила еще двоих с коронавирусом

Второй раунд тестирования игроков и персонала клубов Премьер-Лиги на коронавирус выявил два положительных результата.

Напомним, первые 748 тестов на COVID-19 клубы Премьер-Лиги сдали прошлый уикенд. Из них шесть оказались положительными, включая ассистента главного тренера "Бернли" Яна Воана и защитника "Уотфорда" Эдриана Мариаппу.



Во вторник, четверг и пятницу — то есть в период бесконтактных тренировок — было сделано еще 996 тестов, а лимит на каждый клуб увеличился с 40 до 50.



Как сообщает BBC, на сей раз положительными оказались два результата, и теперь эти двое людей будут изолированы на семь дней. Известно лишь то, что они относятся к двум различным клубам.