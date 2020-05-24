Топ-7 худших трансферов "Сити" в эру Мансура

Появление в 2008 году больших денег быстро сделало "Манчестер Сити" самым расточительным клубом в Англии. Однако новоиспеченный гранд далеко не всегда попадал в цель со своими покупками на трансферном рынке.

"Горожане" не жалели средств, пытаясь стать одной из ведущих сил страны. Достигнув этого, они перестроили свою систему управления. Их трансферная политика стала более самодостаточной, но не изменилось главное: "Сити" по-прежнему тратит большие деньги, хотя теперь чаще попадет в цель, чем совершает промахи.



За 12 лет у клуба, тем не менее, собралось большое количество сделок, не оправдавших своей цели. Это, например, касается Робиньо. Бразилец был первым — и очень значимым приобретением. Его игра в Манчестере стала разочарованием, но само приобретение сыграло большую роль как для продажи клуба, так и для подтверждения будущих амбиций. А вот ряд последующих трансферов "Сити" не приводили к положительным результатам ни в какой форме — они были банальными неудачами, свойственными любому клубу.



Выберем те, которые с негативной точки зрения запомнились больше всего.



7. Стеван Йоветич ("Фиорентина", 23.4 миллиона фунтов, 2013 год)



Черногорец приехал в Манчестер после того, как команду возглавил Мануэль Пеллегрини. Он воссоединился со своим экс-партнером и другом Матией Настасичем — центральным защитником, который тоже претендовал на место в нашем рейтинге.



"Сити" стал чемпионом в первый же год Йоветича, но вклад самого нападающего был скромным, особенно на фоне другого новичка в атаке — испанца Альваро Негредо. Йоветичу мешали травмы, но стать основным он не смог и близко. 13 выходов на поле в Премьер-Лиге, три забитых мяча. В следующей кампании он забил пять голов, но уже через год отправился в аренду в миланский "Интер", а затем окончательно покинул Англию.



Негредо со временем свои позиции в Манчестере тоже сдал, но ему, в отличие от черногорца, удалось оставить по себе хорошую память.



6. Майкон ("Интер", 3.38 миллиона фунтов, 2012 год)



Кампания "Сити" на рынке после первого чемпионства — фаворит нашего рейтинга. Именно тогда "горожане" провели свою слабейшую трансферную работу, сделав несколько странных приобретений.



У Майкона было большое имя. В годы успехов "Интера" бразилец считался одним из лучших крайних защитников в мире. "Сити" подписывал Майкона, который уже прошел свой пик. Сделка не была крупной с финансовой точки зрения, но это был пример того, как футболист с громким именем не сумел, по большому счету, стать частью "Сити".



Майкон имел проблемы со здоровьем, вышел на поле всего в девяти играх чемпионата и уже через год покинул клуб свободным агентом. Не трагедия, но все же неприятный момент. О том, что Майкон, футболист такого калибра, вообще выступал за "Сити", сейчас вспомнит не каждый.



5. Скотт Синклер ("Суонси", 7 миллионов фунтов, "Суонси", 2012 год)



И мы снова возвращается в лето 2012, когда "Манчестер Сити" провалил попытку укрепить состав после завоевания титула. Сами "горожане" как будто бы вернулись на три года назад и решили просто брать тех, кто как-то проявил себя на уровне Премьер-Лиги.



Синклер когда-то был футболистом "Челси", но о своем таланте заявил в командах более низкого уровня. В сезоне 2011/12 он был заметной частью "Суонси" Брендана Роджерса, так умело адаптировавшегося к жизни в элите. Самого Роджерса позвали в "Ливерпуль", а Синклер получил предложение от "Сити".



Где, если честно, никогда не был на своем месте. Хороший игрок, который был недостаточно хорош для команды с чемпионскими амбициями. Промах, с одной стороны, позволительный. С другой — особенно плохой. После титула "Сити" необходимо было делать шаг вперед, а не возвращаться к тому, с чего они начинали. Трансфер Синклера выглядел именно так. На второй год он отправился в аренду в "Вест Бромвич", а заново засиял спустя несколько лет в "Селтике" все того же Роджерса.



4. Джек Родуэлл ("Эвертон", 13.5 миллионов фунтов, 2012 год)



В то же время клуб покинул Найджел Де Йонг, крайне важный опорник для "Сити" первых лет "новой" жизни. Клуб на замену голландцу пригласил двух исполнителей: Хави Гарсию из "Бенфики" и Джека Родуэлла из "Эвертона". Испанец в Манчестере никого особо не впечатлил, но, по крайней мере, долгое время был игроком основы. Родуэлл — это большой провал.



Манкунианцам наверняка казалось, что они берут одного из самых многообещающих молодых игроков Англии. И Родуэлл таковым являлся. В 21 он уже успел дебютировать в сборной Англии, заработав себе признание в "Эвертоне". Но за два года в "Сити" он сыграл всего 16 матчей. Да, в первый год Родуэллу мешали травмы, но со временем стало ясно, что проблемы намного глубже.



Беда еще и в том, что "Сити" не просто не помог выйти Родуэллу на новый уровень. Именно там началась его затяжная деградация. Несколько лет в "Сандерленде" соответствовали тому состоянию, в котором находился сам клуб. Свою репутацию он отчасти восстановил в "Блэкберне" в прошлом сезоне, но только лишь отчасти. Футболиста Джека Родуэлла давно не воспринимают всерьез, и переломным моментом для него был именно переход в "Сити".



3. Клаудио Браво ("Барселона", 16.2 миллиона фунтов, 2016 год)



Приобретение чилийца Браво — это уже часть клубного фольклора. Летом 2016 Пеп Гвардиола возглавил команду. Тут же стало понятно, что первая задача тренера — заменить вратаря Джо Харта. Англичанин был легендой клуба, но Гвардиола настаивал на том, что ему нужен голкипер с другими характеристиками. Ожидаемо он нашел его в родной "Барселоне", подписав Клаудио Браво.



Карьера Харта после этого случая не была прежней. И оказалось, что самому "Сити" эта рокировка, как минимум, не принесла пользы. Не было причин разбираться в том, насколько хорошо Браво играет ногами, потому что он очень плохо выполнял основную для вратаря работу. Первый сезон Гвардиолы в клубе был отмечен рядом больших ошибок, допущенных купленным им вратарем.



Клубу удалось перекрыть эту неудачу покупкой еще одного голкипера. И уже Эдерсон стал нужной опорой для тренера в воротах. Сам Браво остается вторым вратарем "Сити", играет в кубковых соревнованиях и даже регулярно выигрывает их на поле. Но мысль о том, что он снова может стать первым номером, болельщиками "Сити" просто недопустима.



2. Эльяким Мангала ("Порту", 40.5 миллионов фунтов, 2014 год)



Когда "Сити" выиграл свой второй титул новой эры, закрепить успех обновлением состава клубу снова не удалось. Чуть ли не самой удачной сделкой летом 2014 оказалось скандальная аренда 36-летнего Фрэнка Лэмпарда, вскоре забившего в ворота "Челси" в домашней игре чемпионата.



Французский защитник Эльяким Мангала был самым крупным трансфером того лета. О его потенциале говорили много, ожидая, что Мангала станет долгосрочной заменой Венсану Компани. Француз быстро стал основным игроком "Сити" и оставался таким на протяжении двух сезонов. Стало ли кому-то от этого лучше? Приехав из Португалии, Эльяким никак не мог адаптироваться к футболу в Премьер-Лиге — на поле его регулярно наказывали за небрежность.



Мангала был на контракте в "Сити" до прошлого лета, хотя уже с 2016 ездил только по арендам. С защитниками у "горожан" часто возникают проблемы, но Мангала выделяется на общем плане из-за потраченной суммы и множества сыгранных матчей, позволивших ему оставить такое негативное впечатление.



1. Вильфрид Бони ("Суонси", 29 миллионов фунтов, 2015 год)



Еще одна неудачная сделка после завоевания чемпионского титула (Бони перешел в середине следующей кампании). Их число выглядит неслучайным, а сам пример Вильфрида Бони — очень яркий. Забивной форвард, проявивший себя в среднем клубе, получил большой контракт в клубе-гранде и утратил аппетит к игре.



Можно сказать, что ивуариец не соответствовал уровню "Сити" в принципе. Но это не оправдает "горожан", отдавших солидную сумму за нападающего, который недавно блеснул в Премьер-Лиге. Да и манера игры Бони в Манчестере заставляет считать, что он не сильно-то и старался проявить себя в глазах тренера и пробиться в основной состав.



Конечно, взять эффективного нападающего, даже с деньгами, не всегда просто. Но если Эммануэль Адебайор на старте новой эры "Сити" хотя бы запомнился эффектным началом, то Бони был в Манчестере статистом. Его последующее возвращение в "Суонси" только лишь убедило в том, что трансфер в "Сити" подкосил игрока с профессиональной точки зрения.



Иван Громиков специально для FAPL.ru