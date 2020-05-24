"Герта" обратилась насчет Лориса Кариуса
Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус вызывает интерес со стороны берлинской "Герты".
Напомним, летом 2018 "Ливерпуль" отправил Кариуса на два сезона в "Бешикташ" на правах аренды. Предполагалось, что затем турецкий клуб выкупит Лориса.
Однако в начале мая Кариус объявил, что расторг свое соглашение с "Бешикташем" и возвращается в "Ливерпуль". Дело в том, что турки несколько месяцев не платили зарплату Лорису, и тот даже пожаловался в ФИФА.
Несмотря на то, что контракт Кариуса с "Ливерпулем" истекает только в 2022 году, 26-летний немец почти гарантированно покинет "Энфилд" в ближайшее трансферное окно и уже начал поиски нового пристанища.
По информации Goal, среди клубов, сделавших свои запросы насчет Кариуса, числится и "Герта", которая находится в очень хороших отношениях с "Ливерпулем" — представитель Бундеслиги уже второй сезон подряд арендует у "красных" полузащитника Марко Груича.
24.05.2020 00:05
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