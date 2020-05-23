Венгер не вернется в "Арсенал", даже как зритель

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что никогда не вернется на "Эмирейтс", даже как зритель.

Венгер покинул "Арсенал" летом 2018, проведя 22 сезона на тренерском мостике, не самым красивым образом — под массовые протесты фанатов и за год до истечения своего контракта.

В последнее время ходит немало разговоров о том, что "Арсеналу" следовало бы наладить отношения с Венгером — например, поставив в честь того памятник или предложив Арсену какую-нибудь почетную должность.

Однако 70-летний француз настаивает, что для него нет пути назад, и он предпочитает держаться в стороне от "канониров".

"Вернусь ли я когда-нибудь на "Эмирейтс Стэдиум"? Я всегда говорил себе, что покидаю "Арсенал" полностью. Такое решение я принял".

"Я был главным тренером клуба на протяжении 1,235 матчей. У меня были хорошие и плохие времена, но мы всегда старались оберегать ценности клуба. Думаю, нам это удавалось", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2020 23:00

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  1. ensiferum 23.05.2020 23:27 # ensiferum
    Крутая фотка

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  2. toledo 23.05.2020 23:24 # toledo
    обиженка е6учая

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  3. chelsea88 23.05.2020 23:03 # chelsea88
    Ещё бы, столько позорился с этим гейклубом, что аж вспоминать стыдно.

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