Ван Бронхорст хочет тренировать в Премьер-Лиге

Экс-полузащитник "Арсенала" Джованни Ван Бронкхорст заявил о своих амбициях тренировать в Премьер-Лиге.

Выступая за "канониров" с 2001 по 2003 год, Ван Бронхорст выиграл Премьер-Лигу, Кубок Лиги и два Кубка Англии.



Сейчас Джованн все еще в начале своей тренерской карьеры, которую он начал в "Фейеноорде", выиграв первый для этого клуба титул Эредивизии за 18 лет в сезоне 2016/17.



В прошлом году 45-летний голландец короткое время поработал в структуре City Football Group, после чего отправился тренировать "Гуанчжоу R&F", однако свое будущее Ван Бронхорст видит в Премьер-Лиге.



"В прошлом году я провел пять месяцев, изучая работу клубов семейства "Сити" и много времени проводя в Манчестере с Пепом (Гвардиолой). Он очень открытый человек. Он говорил о тренировках, и я мог все увидеть своими глазами и обсудить с его штабом".



"В такого рода моменты убеждаешься, что он очень особенный тренер. За эти месяцы в Манчестере я смог увидеть много вещей, которых не видел прежде, и это помогло моему развитию как тренера".



"Пеп вдохновляет многих молодых тренеров. И не только он — Юрген Клопп замечательно трудится в "Ливерпуле".



"В данный момент я наслаждаюсь своей работой в Китае. Но у меня были амбиции как у тренера, и есть амбиции как у игрока. Для меня Премьер-Лига — лига номер один в мире, и у меня определенно есть амбиции поработать там".



"Я всегда говорил, что моя большая мечта — тренировать команды, за которые я играл", — сообщил Ван Бронхорст Sky Sports.