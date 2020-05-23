"Арсенал" готов продать Гендузи

Маттео Гендузи "Арсенал" может продать полузащитника Маттео Гендузи, чтобы увеличить свой трансферный бюджет на грядущее лето.

Вероятное непопадание в Лигу Чемпионов и экономический кризис резко сокращают доступный для главного тренера "канониров" Микеля Артеты бюджет на перестройку команды.

Фактически у Артеты будут лишь те деньги, которые он сможет выручить за счет продажи имеющихся игроков, и Гендузи является одним из первых кандидатов на отъезд с "Эмирейтс".

Ранее в этом сезоне Гендузи навлек на себя гнев руководства "Арсенала", дважды нарушив дисциплину, и тех пор не утихают спекуляции насчет будущего 21-летнего француза.

По информации The Athletic, весьма вероятной выглядит и продажа вингера Эйнсли Мэйтланд-Найлса.


Метки Арсенал, Гендузи

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2020 20:00

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  1. wymkentski 23.05.2020 20:45 # wymkentski
    Пожалуйста, в Челси, он новый Баллак

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  2. electric 23.05.2020 20:43 # electric
    Сучка миы халифа

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  3. vyrentz 23.05.2020 20:34 # vyrentz
    Разве кому-то этот вредитель может понадобиться?

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