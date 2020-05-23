Агуэро не покинет "Сити" раньше времени

Серхио Агуэро Агент нападающего Серхио Агуэро заверил, что его клиент не покинет "Манчестер Сити" до истечения своего контракта.

Контракт Агуэро с "Сити" истекает в следующем году, однако в последнее время ходят слухи, что Серхио, учитывая возможное исключение "горожан" из Лиги Чемпионов, может решиться на смену клуба уже грядущим летом.

31-летнего аргентинца сватали в "Интер", "Реал" и назад в "Индепендьенте", однако агент Эрнан Регера уверяет, что сезон 2020/21 Агуэро проведет в "Сити".

"У Серхио есть контракт с "Манчестер Сити" до июня 2021. Нет никаких шансов, что он уйдет из клуба досрочно, а что будет дальше, покажет время".

"Разговаривал ли я с "Интером"? Нет, и на то простая причина. Агуэро абсолютно счастлив в "Манчестер Сити", и у него нет намерений сменить команду", — сообщил Регера FcInterNews.


Метки Агуэро, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2020 19:00

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  1. arhangel777 23.05.2020 19:27 # arhangel777
    Топарь жуткий, будет клепать по 20+ в след сезоне, и еще продлит контракт!
    C’mon City!!!

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  2. scholes22 23.05.2020 19:20 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

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  3. mc-od 23.05.2020 19:04 # mc-od
    ЦАРЬ!!!

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