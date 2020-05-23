Фабрегас: "Мы не чувствовали, что должны были проиграть тот матч"

Бывший полузащитник "Арсенала" Сеск Фабрегас вспомнил о том, какие чувства испытывали "канониры", когда "Манчестер Юнайтед" прервал их 49-матчевую беспроигрышную серию в Премьер-Лиге.

Тот матч, о котором вспоминает Фабрегас, случился в октябре 2004. "Арсенал", прошедший весь предыдущий сезон без единого поражения, уступил на "Олд Траффорд" со счетом 2:0.



Победу "Юнайтед" тогда принесли Рууд Ван Нистелрой и Уэйн Руни, однако Фабрегас считает, что "красные дьяволы" взяли верх благодаря провокациям и симуляции.



"Мы были так расстроены. Мы испытывали злость, огорчение. Наша серия однажды должна была закончиться — все-таки это 49 матчей. И она вполне могла закончиться на "Олд Траффорд" против такой отличной команды, как "Манчестер Юнайтед". Но я вспоминаю о том, каким образом это произошло".



"Во-первых, то, что Гари Невилл делал с Антонио Рейесом... Мамма миа! Стоило Рейсесу только получить мяч... А Уэйн Руни нырнул, чтобы заработать пенальти на Соле Кэмпбелле".



"Мы чувствовали, что проиграли отличной команде, что может случиться, но мы не чувствовали, что должны были проиграть тот матч. Мы не чувствовали, что то правильное время для завершения нашей серии. Каждый был очень, очень огорчен", — сообщил Фабрегас ютуб-каналу Рио Фердинанда FIVE.



