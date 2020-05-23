Гиггз считает, что МЮ нуждается в четырех-пяти приобретениях
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз заявил, что "красные дьяволы" все еще нуждаются в четырех-пяти качественных приобретениях, чтобы претендовать на победу в Премьер-Лиге.
В недели, которые предшествовали остановке сезона, воодушевленный Бруну Фернандешем "Юнайтед" демонстрировал едва ли не самый яркий футбол в Премьер-Лиге.
Гиггз соглашается с тем, что пауза случилась очень не вовремя для "дьяволов", однако отличная форма команды Оле Гуннара Сульшера не отменяет необходимость в усилении.
"Жаль, что сезон пришлось остановить, потому что мы были неудержимы".
"Оле выдающимся образом начал свой период в "Юнайтед", затем был тяжелый отрезок, но в последнее время мы набрали хороший ход. Как я уже говорил ранее, приведенные им игроки производят впечатление".
"Они прибавили как команда и улучшили атмосферу в раздевалке. А благодаря Фернандешу мы убедились, какой эффект порой может оказать один игрок".
"Мы видели такое с Эриком Кантона, Робином Ван Перси... Я пока не сравнивают его (Фернандеша) с ними, но он заставил других игроков играть лучше и придал импульс каждому".
"Я по-прежнему думаю, что мы нуждаемся в четырех-пяти игроках, но мы определенно движемся в правильном направлении", — цитирует Гиггза Daily Mirror.
23.05.2020 17:00
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Последние комментарии:
да какая победа
ополоумел что-ли
тут полностью укомплектованные команды с топовейшими тренерами и ПОСТАВЛЕННОЙ игрой
а этот чудик из прошлого до сих пор думает что купим несколько чувачков и победим
сейчас так все не работает.
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Достаточно Санчо, Сауля и Грилиша. И можно не начинать.
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