Гиггз считает, что МЮ нуждается в четырех-пяти приобретениях

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз заявил, что "красные дьяволы" все еще нуждаются в четырех-пяти качественных приобретениях, чтобы претендовать на победу в Премьер-Лиге.

В недели, которые предшествовали остановке сезона, воодушевленный Бруну Фернандешем "Юнайтед" демонстрировал едва ли не самый яркий футбол в Премьер-Лиге.



Гиггз соглашается с тем, что пауза случилась очень не вовремя для "дьяволов", однако отличная форма команды Оле Гуннара Сульшера не отменяет необходимость в усилении.



"Жаль, что сезон пришлось остановить, потому что мы были неудержимы".



"Оле выдающимся образом начал свой период в "Юнайтед", затем был тяжелый отрезок, но в последнее время мы набрали хороший ход. Как я уже говорил ранее, приведенные им игроки производят впечатление".



"Они прибавили как команда и улучшили атмосферу в раздевалке. А благодаря Фернандешу мы убедились, какой эффект порой может оказать один игрок".



"Мы видели такое с Эриком Кантона, Робином Ван Перси... Я пока не сравнивают его (Фернандеша) с ними, но он заставил других игроков играть лучше и придал импульс каждому".



"Я по-прежнему думаю, что мы нуждаемся в четырех-пяти игроках, но мы определенно движемся в правильном направлении", — цитирует Гиггза Daily Mirror.