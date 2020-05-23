Премьер-Лига отказалась от идеи насчет нейтральных полей
Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричардс Мастерс подтвердил, что клубы отказались от идеи насчет нейтральных полей.
Еще недавно против предложенной правительством Британии идеи доиграть сезон Премьер-Лиги на нейтральных полях бурно выступали аутсайдеры, которые не хотели отказываться от фактора домашнего стадиона.
Однако точка зрения аутсайдеров была поддержана клубами, находящимися выше в таблице, и теперь Премьер-Лига занята согласованиями с местными полицейскими управлениями и готовится просить фанатов оставаться у себя дома.
"Мы хотим доиграть сезон на домашних и выездных площадках, насколько это возможно. Мы разговариваем с властями насчет этого".
"Убежден, мы также сможем уговорить фанатов не собираться снаружи футбольных стадионов или у кого-либо дома для просмотра футбольных матчей вразрез с введенными правительством ограничениями", — сообщил Мастерс BBC.
23.05.2020 16:00
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