Премьер-Лига отказалась от идеи насчет нейтральных полей

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричардс Мастерс подтвердил, что клубы отказались от идеи насчет нейтральных полей.

Еще недавно против предложенной правительством Британии идеи доиграть сезон Премьер-Лиги на нейтральных полях бурно выступали аутсайдеры, которые не хотели отказываться от фактора домашнего стадиона.



Однако точка зрения аутсайдеров была поддержана клубами, находящимися выше в таблице, и теперь Премьер-Лига занята согласованиями с местными полицейскими управлениями и готовится просить фанатов оставаться у себя дома.



"Мы хотим доиграть сезон на домашних и выездных площадках, насколько это возможно. Мы разговариваем с властями насчет этого".



"Убежден, мы также сможем уговорить фанатов не собираться снаружи футбольных стадионов или у кого-либо дома для просмотра футбольных матчей вразрез с введенными правительством ограничениями", — сообщил Мастерс BBC.