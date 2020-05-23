Почеттино "не мог перестать плакать" после финала Лиги Чемпионов

Экс-рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что "не мог перестать плакать" после поражения от "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов год назад.

1 июня 2019 года "шпоры" впервые в своей истории выступили в финале Лиги Чемпионов, но провели совершенно невыразительный матч и проиграли "Ливерпулю" со счетом 2:0.



При этом свой первый гол "Тоттенхэм" пропустил уже на второй минуте с пенальти, и это стало шоком для Почеттино и его игроков.



"Думаю, очень сложно принять то, как сложилась игра. Особенно когда ты ответственно готовишься три недели, работая со всем штабом и игроками, как это делали мы. Мы были очень сосредоточены".



"Думаю, мы были уверены, я был уверен, что финал сложится в нашу пользу. Ничего другого и не было у нас на уме. Но никто не может быть готов к тому, чтобы пропустить спустя 30 минут после начала финала Лиги Чемпионов".



"Гол изменил всю игру, изменил эмоции. Сложно подготовить команду к таким вещам".



"В конце я был расстроен. Ты не можешь перестать плакать, не можешь перестать чувствовать себя плохо".



"То было огромное достижение. Вы можете сравнить его с поражением "Ливерпуля" от "Реала" годом ранее — тогда они получили огромную мотивацию и вдохновение, чтобы вернуться в финал в будущем".



"Но после пяти лет работы в клубе я знал, что нам будет сложно изменить свое сознание и переключиться на другой план, другую стратегию, чтобы продолжить прогрессировать", — цитирует Почеттино The Sun.