Виллиан: "Будет сложно остаться в "Челси"

Вингер Виллиан подтвердил, что ожидает своего ухода из "Челси" по окончании сезона.

Контракт Виллиана с "Челси" истекает уже 30 июня, однако 31-летний бразилец готов помочь лондонскому клубу завершить сезон 2019/20.



А вот новый контракт, вероятно, заключен не будет ввиду непреодолимых разногласий сторон. Виллиан не ожидает, что "синие" пойдут на уступки, и не готов это делать сам.



"Это сложная ситуация, потому что "Челси" предложил мне контракт на два года, и они не собираются менять свое предложение. Я же сказал, что хочу на три года".



"Из-за этого ситуация сложная. Я правда не знаю, смогу ли остаться. Моя цель — продолжать работать, сосредоточившись на концовке сезона и помогая "Челси" выигрывать матчи".



"Я не забиваю себе голову посторонними мыслями и сосредоточен на остатке сезона. Думаю, мне будет сложно остаться. Давайте посмотрим, что случится", — цитирует Виллиана Evening Standard.