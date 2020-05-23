Виллиан: "Будет сложно остаться в "Челси"

Виллиан Вингер Виллиан подтвердил, что ожидает своего ухода из "Челси" по окончании сезона.

Контракт Виллиана с "Челси" истекает уже 30 июня, однако 31-летний бразилец готов помочь лондонскому клубу завершить сезон 2019/20.

А вот новый контракт, вероятно, заключен не будет ввиду непреодолимых разногласий сторон. Виллиан не ожидает, что "синие" пойдут на уступки, и не готов это делать сам.

"Это сложная ситуация, потому что "Челси" предложил мне контракт на два года, и они не собираются менять свое предложение. Я же сказал, что хочу на три года".

"Из-за этого ситуация сложная. Я правда не знаю, смогу ли остаться. Моя цель — продолжать работать, сосредоточившись на концовке сезона и помогая "Челси" выигрывать матчи".

"Я не забиваю себе голову посторонними мыслями и сосредоточен на остатке сезона. Думаю, мне будет сложно остаться. Давайте посмотрим, что случится", — цитирует Виллиана Evening Standard.


Метки Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 165

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. martingor 23.05.2020 14:27 # martingor
    пинка под зад и пиздуй обратно в пещеру откуда вылез а то привык понимаешь жить на халяву на деньги которые еврейчик вместе с путиным спиздил у России а безвиз лошара им жопу целует

    (ответить)

  2. dreddyshka 23.05.2020 14:07 # dreddyshka
    3 года хочешь? В 31 год!Ахахаха.
    Та есть Пулишич, Зиешь, всякие Одои и Педрито на месте. Иди ты уже в Ттх

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: