Виллиан: "Будет сложно остаться в "Челси"
Вингер Виллиан подтвердил, что ожидает своего ухода из "Челси" по окончании сезона.
Контракт Виллиана с "Челси" истекает уже 30 июня, однако 31-летний бразилец готов помочь лондонскому клубу завершить сезон 2019/20.
А вот новый контракт, вероятно, заключен не будет ввиду непреодолимых разногласий сторон. Виллиан не ожидает, что "синие" пойдут на уступки, и не готов это делать сам.
"Это сложная ситуация, потому что "Челси" предложил мне контракт на два года, и они не собираются менять свое предложение. Я же сказал, что хочу на три года".
"Из-за этого ситуация сложная. Я правда не знаю, смогу ли остаться. Моя цель — продолжать работать, сосредоточившись на концовке сезона и помогая "Челси" выигрывать матчи".
"Я не забиваю себе голову посторонними мыслями и сосредоточен на остатке сезона. Думаю, мне будет сложно остаться. Давайте посмотрим, что случится", — цитирует Виллиана Evening Standard.
23.05.2020 14:00
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пинка под зад и пиздуй обратно в пещеру откуда вылез а то привык понимаешь жить на халяву на деньги которые еврейчик вместе с путиным спиздил у России а безвиз лошара им жопу целует
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3 года хочешь? В 31 год!Ахахаха.
Та есть Пулишич, Зиешь, всякие Одои и Педрито на месте. Иди ты уже в Ттх
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