"Бавария" не стала выкупать Коутиньо

Филиппе Коутиньо Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что его клуб не стал выкупать полузащитника Филиппе Коутиньо у "Барселоны".

Разочаровавшись в Коутиньо за полтора года после покупки у "Ливерпуля" за 142 миллиона фунтов, на этот сезон "Барселона" отправила Филиппе в аренду в "Баварию".

Коутиньо был весьма неплох, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач в 22 матчах Бундеслиги, но не для своей стоимости и не для своей огромной зарплаты, особенно в условиях экономического кризиса.

Таким образом, "Бавария" не стала пользоваться своей опцией по выкупу 27-летнего бразильца за 120 млн. евро (108 млн. фунтов), однако Румменигге не исключает, что его клуб попытается сбить цену.

"Опция выкупа истекла, и мы ей не воспользовались. Мы будем планировать состав на следующий сезон, и мы еще посмотрим, найдется для него роль или нет", — сообщил Румменигге Der Spiegel.

Решение "Баварии" означает, что клубы Премьер-Лиги вроде "Челси", "Манчестер Юнайтед" и, возможно, "Ньюкасла" могут вступить в борьбу за Коутиньо. Ранее в мае агент игрока Киа Джурабчан подтвердил, что его клиент был бы заинтересован в возвращении в Англию.


Метки Бавария, Барселона, Коутиньо

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2020 13:00

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  1. slash-lfc 23.05.2020 14:07 # slash-lfc
    Так и надо этой мыши

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  2. martingor 23.05.2020 13:39 # martingor
    на хер кому этот пидар нужен

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  3. chronicle 23.05.2020 13:35 # chronicle
    Ахаха

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