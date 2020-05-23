"Бавария" не стала выкупать Коутиньо

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что его клуб не стал выкупать полузащитника Филиппе Коутиньо у "Барселоны".

Разочаровавшись в Коутиньо за полтора года после покупки у "Ливерпуля" за 142 миллиона фунтов, на этот сезон "Барселона" отправила Филиппе в аренду в "Баварию".



Коутиньо был весьма неплох, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач в 22 матчах Бундеслиги, но не для своей стоимости и не для своей огромной зарплаты, особенно в условиях экономического кризиса.



Таким образом, "Бавария" не стала пользоваться своей опцией по выкупу 27-летнего бразильца за 120 млн. евро (108 млн. фунтов), однако Румменигге не исключает, что его клуб попытается сбить цену.



"Опция выкупа истекла, и мы ей не воспользовались. Мы будем планировать состав на следующий сезон, и мы еще посмотрим, найдется для него роль или нет", — сообщил Румменигге Der Spiegel.



Решение "Баварии" означает, что клубы Премьер-Лиги вроде "Челси", "Манчестер Юнайтед" и, возможно, "Ньюкасла" могут вступить в борьбу за Коутиньо. Ранее в мае агент игрока Киа Джурабчан подтвердил, что его клиент был бы заинтересован в возвращении в Англию.