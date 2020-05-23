Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал трех лучших игроков Премьер-Лиги на данный момент.

Общаясь с прессой, уволенный из "Тоттенхэма" в ноябре аргентинец в первую очередь выбрал лидеров "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне и Серхио Агуэро.



Игроков своего бывшего клуба Почеттино проигнорировал, дополнив тройку лучших бразильским нападающим "Ливерпуля" Роберто Фирмино.



"Де Брюйне, это раз. Агуэро. Еще одного? Может быть, Фирмино? Да. Однако есть сотни игроков, которых я могу похвалить", — сообщил Почеттино Sky Sports.