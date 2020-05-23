Бербатов советует Хаверцу пока не приезжать в Премьер-Лигу

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов рекомендовал полузащитнику "Байера" Каю Хаверцу пока не приезжать в Премьер-Лигу.

Дубль Хаверца против "Вердера" в минувший понедельник только усилил слухи, связывающие 20-летнего немца с переездом в Премьер-Лигу, где в услугах Кая могут быть заинтересованы "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



Однако Бербатов, который отыграл пять лет в Леверкузене до перехода в "Тоттенхэм" в 2006 году, советует Хаверцу не спешить со сменой клуба.



"После своих двух голов в понедельник Хаверц должен привыкнуть к шумихе, которую создают вокруг него, потому что другие команды будут охотиться на него".



"Он обладает большим мастерством, и если он продолжит в том же духе, эти команды никуда не денутся. В данный момент все внимание приковано к Бундеслиге, и когда ты забиваешь голы и показываешь хороший футбол, это не сюрприз, что команды вроде "Ливерпуля" хотят тебя".



"Я бы хотел увидеть Хаверца в Премьер-Лиге в какой-нибудь момент времени, но не прямо сейчас", — сообщил Бербатов Betfair.