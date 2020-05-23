Бербатов советует Хаверцу пока не приезжать в Премьер-Лигу
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов рекомендовал полузащитнику "Байера" Каю Хаверцу пока не приезжать в Премьер-Лигу.
Дубль Хаверца против "Вердера" в минувший понедельник только усилил слухи, связывающие 20-летнего немца с переездом в Премьер-Лигу, где в услугах Кая могут быть заинтересованы "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Однако Бербатов, который отыграл пять лет в Леверкузене до перехода в "Тоттенхэм" в 2006 году, советует Хаверцу не спешить со сменой клуба.
"После своих двух голов в понедельник Хаверц должен привыкнуть к шумихе, которую создают вокруг него, потому что другие команды будут охотиться на него".
"Он обладает большим мастерством, и если он продолжит в том же духе, эти команды никуда не денутся. В данный момент все внимание приковано к Бундеслиге, и когда ты забиваешь голы и показываешь хороший футбол, это не сюрприз, что команды вроде "Ливерпуля" хотят тебя".
"Я бы хотел увидеть Хаверца в Премьер-Лиге в какой-нибудь момент времени, но не прямо сейчас", — сообщил Бербатов Betfair.
23.05.2020 11:00
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Последние комментарии:
он просто не хочет чтобы такой талантливый игрок достался сити или колбасе. я смотрел матч с вердером и пацан забил две банки. он конечно не топ-страйкер как холланд, но и не такое говно как маунт или пулишич
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Да хватит обсасывать в прессе этого щенка. Пока что ничего выдающегося, чего не было в игре каких нибудь Макичренов, Обоев и тд.
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