Клубы Премьер-Лиги проголосуют по контактным тренировкам

На следующей неделе клубы Премьер-Лиги проголосуют за возвращение с контактным тренировкам.

Напомним, со вторника командам высшего английского дивизиона разрешено тренироваться небольшими группами, соблюдая социальную дистанцию. Это стало первой фазой "Проекта Перезапуск" по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса.



За последние дни сразу несколько игроков Премьер-Лиги выразили опасения насчет своей безопасности, а Трой Дини из "Уотфорда" и Нголо Канте из "Челси" даже отказались тренироваться.



Тем не менее, как утверждает Sky Sports, в следующую среду на голосование для клубов Премьер-Лиги будет выставлен вопрос о переходе к фазе два.



Владелец одного из клубов Премьер-Лиги сообщил изданию, что будет изумлен, если предложение о начале контактных тренировок не получит необходимого количества голосов.



В преддверии голосования Премьер-Лига проведет дополнительные консультации с игроками и тренерами, а также сформирует протоколы безопасности.



"Если завтра мы начнем контактные тренировки 11 на 11, когда все будут на тренировочном поле, я в этом совершенно точно не буду участвовать", — заранее предупредил защитник "Уотфорда" Кристиан Кабаселе.