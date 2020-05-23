Вертонген может покинуть "Тоттенхэм" уже 30 июня

Защитник Ян Вертонген все ближе к уходу из "Тоттенхэма", причем может это сделать уже 30 июня.

Вертонген выступает за "шпор" после своего перехода из "Аякса" за 12 миллионов фунтов в 2012 году, однако в конце следующего месяца у Яна истекает контракт.



По информации ESPN, 33-летний бельгиец хочет получить трудовой договор на два года с зарплатой в 70 тыс. фунтов в неделю, а "Тоттенхэм" не готов ему это предложить.



Ранее в мае Премьер-Лига разрешила краткосрочное продление истекающих контрактов, однако это возможно лишь с согласия игроков, и пока Вертонген не уверен, что готов рисковать своим здоровьем, помогая "Тоттенхэму" завершить кампанию.



Также сообщается, что в приоритете у Вертонгена переезд в Италию или Испанию. В недавнем прошлом Яном интересовались "Интер" и "Рома" из Серии А.