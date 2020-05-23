Пирсон: "Вопросы игроков остаются без ответов"

Главный тренер "Уотфорда" Найджел Пирсон считает, что игроки все еще должны получить ответы на некоторые свои вопросы, чтобы комфортно вернуться к тренировкам.

На текущей неделе команды Премьер-Лиги вернулись к тренировкам небольшими группами, и пока наибольшие проблемы с этим наблюдаются именно у "шершней".



Дело в том, что капитан "Уотфорда" Трой Дини отказался тренироваться, а у защитника Эдриана Мариаппы и еще двух членов персонала был выявлен коронавирус во время первого раунда тестирования. По мнению Пирсона, полученные футболистами гарантии безопасности все еще недостаточны.



"Несколько вопросов по-прежнему остаются без ответов, и это беспокоит отдельных игроков, а я уважаю их точку зрения. Во время наших встреч я высказывал кое-какие сомнения, и они по-прежнему актуальны".



"Игроков беспокоит то, что они не получили достаточных гарантий в отношении BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства). Это касается не только самих игроков, но и их семей".



"Я нахожу нелепым говорить о футболе, когда страна находится в столь сложной ситуации. При таком количестве смертей говорить слишком много о футболе не кажется правильным".



"Я вернулся к работе, и мой круг контактов увеличился с пяти или шести до примерно 50. Моему отцу больше не безопасно жить с нами. Поэтому он уехал домой. Мы должны будем найти другое решение, чтобы он был в безопасности. Это лишь пример того, как эта ситуация может повлиять на людей", — цитирует Пирсона Evening Standard.