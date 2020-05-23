Почеттино находится в ожидании "идеального клуба"

Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что находится в ожидании "идеального клуба" и открыт к возвращению в Премьер-Лигу.

Почеттино считается целью номер один среди тренеров для инвесторов из Саудовской Аравии, которые находятся на пороге приобретения "Ньюкасла", и Маурисио абсолютно открыт к переговорам.



Уволенный из "Тоттенхэма" в ноябре аргентинец сейчас проживает вместе со своей семьей в Лондоне и признает, что возвращение в Премьер-Лигу — его приоритет.



"Ты всегда мечтаешь об идеальном клубе, идеальном проекте".



"Я бы предпочел, чтобы меня соблазнил проект, а не страна. Все зависит от клуба и, конечно, от людей, качеств этих людей. Мы с моим штабом открыты ко всему".



"Конечно, мы любим Англию и Премьер-Лигу. Я по-прежнему думаю, что Премьер-Лига — лучшая лига в мире. Это лишь мое мнение, и Премьер-Лигу можно считать моим приоритетом, но я не закрываю дверь перед переездом в другую страну".



"В данный момент моя план в том, чтобы жить с семьей здесь, в Лондоне. Взяться за работу в другой стране будет сложно, но не невозможно", — приводит слова Почеттино The Guardian.



Отдельно Почеттино уточнил, что идеальным для него может быть и клуб за пределами "большой шестерки" — вроде "Ньюкасла".



"Есть две самые важные вещи. Первое — это люди, фанаты, которые стоят за каждым клубом. Это структура, которая поддерживает жизнь в компаниях, призванных развлекать людей. Второе — это идеи клубов".



"У каждого клуба и компании свои культуры, свои философии, свои стили работы. У всех них разные планы по достижению успеха".



"В одном клубе, чтобы быть успешным, нужно выиграть Лигу Чемпионов или Премьер-Лигу, но в других нужно финишировать в топ-4 или топ-6. "Тоттенхэму" нужно было построить стадион и в то же время создать команду, которая будет бороться за попадание в топ-4".



"У каждого клуба свои цели, и твой тренерский штаб должен следовать эти идеям. Мы будем очень счастливы, если мы будем способны дать клубу то, что клуб попросит от нас, выдвигая свое предложение".



"Клуб за пределами топ-6? Проблема в том, что такое топ-6. Топ-6 постоянно меняется. "Тоттенхэм" не в топ-6, "Арсенал" не в топ-6".



"Ты должен уважать все клубы. Все клубы упорно работают и инвестируют деньги. Каждый сезон клубы начинают с амбициями попасть в топ-4 или топ-6, и я не думаю, что ты можешь кого-нибудь недооценивать", — цитирует Почеттино Sky Sports.