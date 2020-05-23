Лорд Бендтнер или карты, деньги и трусы

Совсем нетривиальная футбольная карьера Никласа Бендтнера подходит к концу — есть большие сомнения, что 32-летний форвард найдете себе новую команду после того, как покинул "Копенгаген" в конце прошлого года. Но парень вроде Бендтнера не будет забыт прессой и без появлений на футбольном поле — недавно Никлас снова напомнил о себе, признавшись, что проиграл большую часть своих денег в покер.



"Я проиграл очень много денег — нереальную сумму", — признается недавно датский нападающий. "Ее довольно трудно сосчитать, но я бы оценил потери в 50 миллионов крон (около 5.4 млн. фунтов). Это случилось из-за того, что я пытался контролировать все, но иногда ставил больше, чем мог себе позволить. Особенно часто проблемы возникали ночью, когда я жил в Лондоне. Сейчас я ставлю не больше 100 крон".



Никлас Бендтнер — очень странный парень. Не такой плохой, каким многие его видят, но и не такой хороший, каким он себя считает сам. Уже в 16 лет Никлас оказался в Лондоне, когда "Арсенал" подписал его в скромном клубе "Копенгагенс Болдклуб" — фарм-клубе того самого "Копенгагена", который в прошлом году стал последним на данный момент клубом Никласа.



Никлас настолько быстро сумел произвести впечатление на Арсена Венгера в матчах резервного состава "Арсенала", что уже вскоре стал привлекаться к матчам основы и попадать в состав в кубковых матчах. Уже в 19 лет Бендтнер забивал в Лиге Чемпионов, а в 2007 году умудрился забить победный гол в дерби Северного Лондона, сразу же став героем фанатского фольклора.



Если в "Арсенале" всегда хватало сомневающихся в соответствии Бендтнера столь высокому уровню, то в сборной Дании он стал выдающейся фигурой с первых матчей. Дебютировал за датскую сборную Никлас в 18 лет, а всего провел в ее составе 81 матч, забив 30 мячей, причем заметной фигурой в составе национальной команды Бендтнер был даже в то время, когда совсем мало играл на клубном уровне.



Талант Бендтнера был очевидным, но не менее очевидным было то, что парню очень сильно мешает самоуверенность. Для нападающего вера в себя — важное качество, но в случае с Бендтнером был явный перебор в сторону самолюбования, причем — уже на ранней стадии карьеры, когда звездная болезнь мешает адекватно оценивать реальность и важность постоянной работы над собой.



"Если вы спросите меня, являюсь ли я одним из лучших нападающих в мире, я бы сказал — да. Потому что я на самом деле верю в это", — эту фразу приписывали Бендтнеру еще в молодые годы, когда он был далек от основного состава "Арсенала".



"Для меня не имеет значения, кто готов к игре и кто доступен", — сказал Бендтнер в интервью The Guardian, когда его спросили о подписании Андрея Аршавина, который становился его конкурентом. "Я должен начинать каждый матч в основе. Я должен играть каждую минуту каждого матча и всегда быть в команде".



"Я хочу быть лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, лучшим бомбардиром Чемпионата Мира, а в течение пяти лет я хочу стать одним из лучших нападающих в мире. Поверьте мне — это произойдет", — эти слова Бендтнер сказал, получая награду Игрока Года в Дании в 2009 году. Увы, но после этой награды следующим индивидуальным призом Никласа стал титул лучшего бомбардира чемпионата Норвегии в 2017 году в составе "Русенборга".



Подобные самоуверенные речи могли бы стать частью харизмы Бендтнера, если бы он был на футбольном поле так же крут, как Златан Ибрагимович или Эрик Кантона, но, увы, датчанин и близко не добрался до тех высот, на которых пребывало его эго, из-за чего стал лишь объектом насмешек в европейском футболе. Впрочем, повторимся, у себя на родине в Дании Бендтнер всегда был достаточно уважаем из-за того, что в сборной он действительно демонстрировал футбол высокого уровня.



Когда в "Арсенале" оказался другой игрок с весьма высоким мнением о самом себе — Эмманюэль Адебайор, — Бендтнер был обречен на конфликт с тоголезцем, и взрыв произошел в полуфинале Кубка Лиги с "Тоттенхэмом", когда игроков пришлось разнимать товарищам по команде, а Адебайор, очевидно, ударил Никласа головой.



Свой лучший сезон в "Арсенале" Бендтнер провел в чемпионате 2008/09, когда ему удалось забить 14 мячей во всех турнирах и провести на поле 50 матчей — по большей части в роли джокера, но были периоды, когда Венгер рассчитывал на Никласа в качестве основного голеадора. Увы, но у Бендтнера регулярно возникали проблемы с реализацией голевых моментов — вероятно, из-за недостаточной концентрации. Именно потому даже в том сезоне к его успехам болельщики относились критически — по количеству неиспользованных моментов датчанин был одним из "лучших" в Премьер-Лиге.



После поражения в полуфинале Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед" Бендтнер вляпался в скандал — его с приспущенными штанами с расстегнутым поясом вывели из ночного клуба полицейские, и это фото стало первым известным мемом, связанным с датчанином.



"Достижение финала Лиги Чемпионов — моя большая мечта, и покинуть турнир в полуфинале было большим ударом для меня", — заявил форвард. "Однако, как бы я ни был разочарован, это не извиняет моего поведения вечером".



В следующем сезоне Бендтнер попал в заголовки газет после того, как неожиданно удвоил свой номер на футболке "Арсенала", сменив 26 на 52. Случилось это сразу перед стартом сезона, и Бендтнер предложил всем поклонникам команды, которые приобрели его футболку с 26-м номером, заменить ее на новую за свой счет. Как говорят, данная акция обошлась датчанину в 10,000 фунтов.



Позже он разбил свой "Астон Мартин", попав в аварию по пути на тренировку. Никлас повел себя очень странно, по мнению очевидцев, когда сразу же после аварии разделся. "Мое тело — мое средство к существованию и я отчаянно пытался понять, все ли с ним в порядке", — объяснил свое поведение форвард. "Именно потому я снял свою одежду, даже штаны, оглядел себя и только после этого позвонил в клуб, сказав, что опаздываю на тренировку".



Примерно в это же время у Бендтнера был роман с датской светской львицей и бывшей баронессой Кэролайн Люэль-Брокдорф, которая была близка к датской королевской семье и имела собственный капитал в 265 миллионов фунтов. Именно с тех пор Бендтнера в шутку стали называть "Лордом". У пары появился ребенок, но в 2011 году Никлас и Кэролайн расторгли помолвку.



Настоящим лордом Бендтнер не стал, но уже очень скоро начал встречаться с известной датской актрисой Джулией Загенберг — звездой "сексуального триллера о вампирах". В ту пору Бендтнера начали досаждать травмы, и он пропустил практически два сезона, а в 2011 году отправился в "Сандерленд", где на правах аренды забил восемь мячей в 28 матчах.



Не обошлось без попаданий на страницы желтой прессы и там — Бендтнер вместе с капитаном команды Ли Каттермолом повредили пять машин, припаркованных возле ночного клуба в Ньюкасле. Вероятно, в той ситуации главным инициатором хулиганства был Каттермол, так как оштрафовали только его, а вот Бендтнера "помиловали".



Страсть к раздеванию на публику у Бендтнера проявилась и на Евро-2012, когда он был вполне неплох в составе сборной Дании и забил гол в ворота сборной Португалии в львовском матче, который закончился поражением датчан 2:3. Когда Бендтнер сравнял счет, он стянул с себя футболку и приспустил шорты, чтобы все желающие могли увидеть знаменитые "счастливые трусы" букмекерской конторы Paddy Power.



Этот трюк принес Бендтнеру штраф в 80,000 фунтов и один матч дисквалификации, но ирландские букмекеры компенсировали Никласу финансовые потери за столь впечатляющий рекламный ход, а затем Бендтнер неожиданно оказался в "Ювентусе", арендовавшем его на сезон 2012/13. Хоть Никлас и не забил ни единого гола в Серии А, он активно принял участие в праздновании чемпионства, раскурив виртуальную сигару с товарищами по команде. Интересно, что "Ювентус" не продал ни одной футболки с фамилией Бендтнера в том сезоне.



Дальше были в меру успешные выступления за "Вольфсбург", "Ноттингем" и "Русенборг", где Бендтнер увеличил свою коллекцию трофеев, к которым имел непосредственное отношение. Но и повзрослев, Бендтнер не успокоился и снова оказался вовлечен в скандал, когда получил 50-дневный тюремный срок за нападение не таксиста в Копенгагене в прошлом году.



Сейчас Никлас встречается с моделью Филин Репстофф, с которой планирует снимать собственное реалити-шоу о "новых приключениях". Первый ролик Никласа и Филин намекнул, что скучно не будет — девушка Бендтнера станцевала топлесс, после того как прокатилась на чемодане. Удивительно, но хоть воспринимается датчанин дремучим ветераном, ему на самом деле всего 32 года. Играть и играть еще!







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru