Почеттино не обижается на Моуриньо

Маурисио Почеттино заявил, что не обижается на Жозе Моуриньо, который сменил его на посту главного тренера "Тоттенхэма".

Попрощавшись с Почеттино в ноябре, "шпоры" уже спустя менее чем 12 часов назначили на вакантное место Моуриньо. Очевидно, президент лондонского клуба Даниэль Леви заранее договорился с Жозе, еще пока Маурисио делал свою работу.



Тем не менее, Почеттино даже рад передать "Тоттенхэм" в руки Моуриньо. Маурисио всегда думал, что это он однажды придет на место Жозе, а на наоборот.



"Обижен ли я н Жозе? Нет. Послушайте, мы с Жозе давно знаем друг друга".



"Я вспоминаю, когда мой "Эспаньол" играл с его "Реалом" (в 2012 году), и перед матчем меня спросили, не собираюсь ли я на место Жозе. Я ответил, что мои дети спят в пижамах "Эспаньола" каждую ночь, потому мне очень сложно думать о смене клуба".



"Когда я прибыл на стадион, Жозе ждал меня с бутылкой французского красного вина и двумя формами "Реала". Жозе сказал: "Это для твоих детей, пускай теперь носят эту форму". С тех пор у нас хорошие отношения, и я так рад, что он заменил меня в "Тоттенхэме". Также я рад, что оставил клуб в таком состоянии, и я уверен, он очень благодарен за то, каким образом мы помогли прибавить клубу, который теперь является его клубом".



"Я всегда думал, что это я заменю его. Он работал в "Реале", а я говорил: "О, может быть, однажды я займу твое место в Мадриде". Но посмотрите, как сложилась жизнь. Это он занял мое место в "Тоттенхэме". Невероятно, не так ли?" — цитирует Почеттино The Guardian.