Мастерс: "Для игроков созданы максимально безопасные условия"

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс уверен, что для игроков были созданы максимально безопасные условия, чтобы вернуться к тренировкам.

Как известно, по причине опасений насчет коронавируса Трой Дини из "Уотфорда" и Нголо Канте из "Челси" отказались тренироваться со своими командами.



Мастерс с уважением относится к решениям таких игроков, но считает, что их опасения напрасны. Ричард уверен, что Премьер-Лига сделала шаг по направлению к возвращению футбола в июне.



"Процесс пошел. Мы сделали первый шаг. Для каждого, включая фанатов, замечательно видеть, как наши игроки вернулись на тренировочное поле".



"Мы бы не стали делать этот первый шаг по возвращению к тренировкам, если бы не были уверены, что создали очень безопасные условия для наших игроков".



"Мы провели тщательные консультации с клубными врачами. Мы сделали все возможное, чтобы возвращение к тренировкам была максимально безопасным".



"Мы думаем, что это безопасно. Мы должны уважать решения игроков, которые не возвращаются к тренировкам, но мне было бы комфортно вернуться", — сообщил Мастерс BBC.