Силва: "Не можем думать, что уже прошли "Реал"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва призвал не списывать "Реал" со счетов в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В конце февраля "горожане" отпраздновали волевую победу на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 1:2, причем в концовке матча доминировали над соперником, которому еще повезло отделаться двумя пропущенными мячами.



Кроме того, в том матче капитан "Реала" Серхио Рамос схлопотал удаление, а значит пропустит ответную встречу на "Этихад" в августе из-за дисквалификации, однако Силва убежден, что интрига еще жива.



"Еще ничего не решено. Когда играешь против команды вроде "Реала", ни в чем нельзя быть уверенным. В прошлом году мы видели много противостояний, когда все переворачивалось".



"Взгляните на "Барселону" в прошлом году: они победили "Ливерпуль" 3:0, а затем проиграли 4:0. Поэтому никогда не знаешь".



"Никакую из команд нельзя списывать со счетов, особенно "Реал", который выиграл 13 Европейских кубков. Ни у кого в этом соревновании нет такого большого опыта, как у игроков "Реала", поэтому мы не можем думать, что уже победили их", — сообщил Силва AS.