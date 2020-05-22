"Арсенал" нацелился на Николаса Тальяфико

"Арсенал" хочет пригласить Николаса Тальяфико из "Аякса" на роль основного левого защитника.

По ходу этого сезона основным левым защитником "канониров" утвердился Букайо Сака, однако использование юниора в линии обороне во многом стало вынужденной мерой.



Сейчас у Сака остается только один год по контракту, но даже если "Арсенал" не продаст своего воспитанника, в будущем главный тренер "канониров" Микель Артета хотел бы использовать Букайо в качестве вингера.



Также у Артеты есть Киран Тирни, купленный прошлым летом у "Селтика" за 25 миллионов фунтов, однако шотландец демонстрирует повышенную склонность к травмам как для претендента на место в стартовом составе.



Как утверждает The Sun в эксклюзивном материале, эта ситуация может подтолкнуть "Арсенал" к покупке за 20 млн. фунтов Тальяфико, которого в последние несколько лет просматривали многие клубы, включая "Челси", "Барселону" и "Атлетико".



27-летний аргентинец открыт к переезду на "Эмирейтс" и хотел бы попробовать себя в Премьер-Лиге. Николас выступает за "Аякс" после своего переход из "Индепендьенте" в 2018 году и чувствует, что теперь готов сделать следующий шаг.