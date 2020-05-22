"Арсенал" нацелился на Николаса Тальяфико

Николас Тальяфико "Арсенал" хочет пригласить Николаса Тальяфико из "Аякса" на роль основного левого защитника.

По ходу этого сезона основным левым защитником "канониров" утвердился Букайо Сака, однако использование юниора в линии обороне во многом стало вынужденной мерой.

Сейчас у Сака остается только один год по контракту, но даже если "Арсенал" не продаст своего воспитанника, в будущем главный тренер "канониров" Микель Артета хотел бы использовать Букайо в качестве вингера.

Также у Артеты есть Киран Тирни, купленный прошлым летом у "Селтика" за 25 миллионов фунтов, однако шотландец демонстрирует повышенную склонность к травмам как для претендента на место в стартовом составе.

Как утверждает The Sun в эксклюзивном материале, эта ситуация может подтолкнуть "Арсенал" к покупке за 20 млн. фунтов Тальяфико, которого в последние несколько лет просматривали многие клубы, включая "Челси", "Барселону" и "Атлетико".

27-летний аргентинец открыт к переезду на "Эмирейтс" и хотел бы попробовать себя в Премьер-Лиге. Николас выступает за "Аякс" после своего переход из "Индепендьенте" в 2018 году и чувствует, что теперь готов сделать следующий шаг.


Метки Арсенал, Аякс, Тальяфико

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2020 21:00

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  1. ganinilyha 22.05.2020 21:55 # ganinilyha
    Максимум что вы получите это Щенников

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  2. d7 22.05.2020 21:33 # d7
    куда его мля! Колашинац, Тирни и Сакоб он будет 4-м

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