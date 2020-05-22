"Юнайтед" подал в суд на Football Manager

"Манчестер Юнайтед" подал в суд на создателей популярной компьютерной игры Football Manager.

"Красные дьяволы" обвиняют издателя Sega Publishing и разработчика Sports Interactive в том, что две эти компании незаконно используют имя клуба как бренд в своей игре, новая версия которой выходит каждый год.



Также претензии "Юнайтед" касаются того, что в Football Manager вместо официальной эмблемы клуба используется просто красно-белый значок. "Дьяволы" считают, что это тоже нарушает их права на торговую марку.



Стоит отметить, что игра Football Manager (и ее предшественник Championship Manager) выходит в свет с 1992 года, однако претензии у клуба с "Олд Траффорд" появились только сейчас.



Как сообщает The Guadian, накануне состоялось предварительное слушание, в ходе которого адвокат "дьяволов" заявил, что "Манчестер Юнайтед" является "одним из самых дорогих и узнаваемых брендов в мире". В соответствии с этим МЮ хочет получить от Football Manaager денег за лицензионное использование своего имени и своей эмблемы.