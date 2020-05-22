"Юнайтед" подал в суд на Football Manager

Football Manager "Манчестер Юнайтед" подал в суд на создателей популярной компьютерной игры Football Manager.

"Красные дьяволы" обвиняют издателя Sega Publishing и разработчика Sports Interactive в том, что две эти компании незаконно используют имя клуба как бренд в своей игре, новая версия которой выходит каждый год.

Также претензии "Юнайтед" касаются того, что в Football Manager вместо официальной эмблемы клуба используется просто красно-белый значок. "Дьяволы" считают, что это тоже нарушает их права на торговую марку.

Стоит отметить, что игра Football Manager (и ее предшественник Championship Manager) выходит в свет с 1992 года, однако претензии у клуба с "Олд Траффорд" появились только сейчас.

Как сообщает The Guadian, накануне состоялось предварительное слушание, в ходе которого адвокат "дьяволов" заявил, что "Манчестер Юнайтед" является "одним из самых дорогих и узнаваемых брендов в мире". В соответствии с этим МЮ хочет получить от Football Manaager денег за лицензионное использование своего имени и своей эмблемы.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 741

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. unclearness 22.05.2020 20:29 # unclearness
    Помойка так в долги скатилась, что решили хоть где то баблишок на зарплату для Погба срубить

    (ответить)

  2. rap-woiska 22.05.2020 20:28 # rap-woiska
    какие жадные снобы в мю

    (ответить)

  3. minamino 22.05.2020 20:27 # minamino
    Гнилой клуб, гнилые понятия

    (ответить)

  4. mancunia-planet 22.05.2020 20:25 # mancunia-planet
    Ибо нехуй

    (ответить)

  5. ganinilyha 22.05.2020 20:13 # ganinilyha
    Деньги на второсортных ниггеров кончились видимо

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: