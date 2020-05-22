Анчелотти ожидает, что Терри станет главным тренером вслед за Лэмпардом

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти ожидает, что Джон Терри пойдет по стопам Фрэнка Лэмпарда и тоже станет главным тренером.

Анчелотти довелось тренировать "Челси" с 2009 по 2011 год, когда Лэмпард и Терри были в его команде, выигрывавшей Премьер-Лигу.



Сейчас уже Лэмпард возглавляет "Челси", тогда как Терри трудится ассистентом Дина Смита в "Астон Вилле". Однако Анчелотти убежден, что скоро Джон тоже попробует себя в качестве самостоятельного специалиста.



"Я не удивлен, что Лэмпард стал главным тренером, потому что Фрэнк, еще будучи игроком, обладал великолепными тактическими качествами".



"Теперь я жду, когда главным тренером станет Терри. Пока он ассистент, но у них обоих есть качества, чтобы быть хорошими главными тренерами. Конечно, сейчас Фрэнк очень хорошо трудится в "Челси", — сообщил Анчелотти Sky Sports.