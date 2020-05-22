"Ливерпуль" планирует парад в честь своей победы в Премьер-Лиге

Президент "Ливерпуля" Том Вернер пообещал, что его клуб постарается организовать парад в честь своей победы в Премьер-Лиге, если "красные" оформят титул.

Если сезон 2019/20 возобновится, "Ливерпулю" будет достаточно выиграть два из девяти оставшихся матчей, чтобы обеспечить первый с 1990 года чемпионский титул.



В прошлом году "Ливерпуль" бурно отпраздновал свою победу в Лиге Чемпионов, и Вернер надеется устроить еще более масштабное мероприятие, когда массовые скопления людей снова будут разрешены.



"Во время того парада я подумал, что никогда не видел ничего подобного. Затем кто-то сказал мне: "Ну, если мы выиграем Премьер-Лигу, этот парад покажется цветочками". Поэтому я предвкушаю наш новый парад в какой-нибудь момент времени в будущем, когда нам всем можно будет собраться. Я знаю, насколько это важно для всех наших болельщиков", — цитирует Вернера Daily Mirror.