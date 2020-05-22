"Ливерпуль" планирует парад в честь своей победы в Премьер-Лиге

Болельщики Ливерпуля Президент "Ливерпуля" Том Вернер пообещал, что его клуб постарается организовать парад в честь своей победы в Премьер-Лиге, если "красные" оформят титул.

Если сезон 2019/20 возобновится, "Ливерпулю" будет достаточно выиграть два из девяти оставшихся матчей, чтобы обеспечить первый с 1990 года чемпионский титул.

В прошлом году "Ливерпуль" бурно отпраздновал свою победу в Лиге Чемпионов, и Вернер надеется устроить еще более масштабное мероприятие, когда массовые скопления людей снова будут разрешены.

"Во время того парада я подумал, что никогда не видел ничего подобного. Затем кто-то сказал мне: "Ну, если мы выиграем Премьер-Лигу, этот парад покажется цветочками". Поэтому я предвкушаю наш новый парад в какой-нибудь момент времени в будущем, когда нам всем можно будет собраться. Я знаю, насколько это важно для всех наших болельщиков", — цитирует Вернера Daily Mirror.


Метки Вернер, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2020 18:00

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  1. yamateh 22.05.2020 18:47 # yamateh
    со своими 30 лет совсем уже чокнулись
    бедняги устроят парад даже если апокалипсис нагрянет

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  2. bes-ter 22.05.2020 18:23 # bes-ter
    Так два года назад тоже планировали, после победы над Реалом, правда обосрались

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  3. jabajaba 22.05.2020 18:19 # jabajaba
    колбасники не сдаются

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  4. superperez101 22.05.2020 18:16 # superperez101
    самое интересное что в апл нету реальной силы скинуть ливерпуль с первого места. самые близкие - это сити. но без агуэры дебрюйне и фунтика которые собрались валить из-за бана голубые тоже отваливаются.
    и так еще пару лет примерно

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  5. scholes22 22.05.2020 18:15 # scholes22
    https://sun1-86.userapi.com/4edVnBLsRaWPiOvLL3tffP7Yj3jDnRhzbLDGxA/nwy7UJZANjA.jpg

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  6. januzaj00 22.05.2020 18:12 # januzaj00
    Гей парад

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  7. manutd-20champ 22.05.2020 18:05 # manutd-20champ
    первый с 1990 года
    топари!

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  8. mr-lamps 22.05.2020 18:01 # mr-lamps
    ехехехехехехе

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