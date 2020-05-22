"Ливерпуль" планирует парад в честь своей победы в Премьер-Лиге
Президент "Ливерпуля" Том Вернер пообещал, что его клуб постарается организовать парад в честь своей победы в Премьер-Лиге, если "красные" оформят титул.
Если сезон 2019/20 возобновится, "Ливерпулю" будет достаточно выиграть два из девяти оставшихся матчей, чтобы обеспечить первый с 1990 года чемпионский титул.
В прошлом году "Ливерпуль" бурно отпраздновал свою победу в Лиге Чемпионов, и Вернер надеется устроить еще более масштабное мероприятие, когда массовые скопления людей снова будут разрешены.
"Во время того парада я подумал, что никогда не видел ничего подобного. Затем кто-то сказал мне: "Ну, если мы выиграем Премьер-Лигу, этот парад покажется цветочками". Поэтому я предвкушаю наш новый парад в какой-нибудь момент времени в будущем, когда нам всем можно будет собраться. Я знаю, насколько это важно для всех наших болельщиков", — цитирует Вернера Daily Mirror.
22.05.2020 18:00
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Последние комментарии:
со своими 30 лет совсем уже чокнулись
бедняги устроят парад даже если апокалипсис нагрянет
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Так два года назад тоже планировали, после победы над Реалом, правда обосрались
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колбасники не сдаются
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самое интересное что в апл нету реальной силы скинуть ливерпуль с первого места. самые близкие - это сити. но без агуэры дебрюйне и фунтика которые собрались валить из-за бана голубые тоже отваливаются.
и так еще пару лет примерно
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https://sun1-86.userapi.com/4edVnBLsRaWPiOvLL3tffP7Yj3jDnRhzbLDGxA/nwy7UJZANjA.jpg
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Гей парад
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первый с 1990 года
топари!
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ехехехехехехе
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