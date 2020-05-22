Доссена советует "Ливерпулю" купить Кулибали

Калиду Кулибали Бывший игрок "Ливерпуля" Андреа Доссена рекомендовал главному тренеру "красных" Юргену Клоппу приобрести центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

По мнению Доссены, который в свое время играл на позиции Энди Робертсона слева в обороне, пазлу Клоппа не хватает всего одного элемента — идеального партнера для Виргила Ван Дейка.

Андреа считает, что непопадание "Наполи" в Лигу Чемпионов вкупе с экономическим кризисом может дать "Ливерпулю" шанс приобрести Кулибали по выгодой цене.

"Если Серия А возобновится, "Наполи" будет сложно квалифицироваться в Лигу Чемпионов, поэтому им придется продать некоторых важных игроков".

"Клоппу не хватает одного элемента, чтобы создать состав стратосферного уровня, и пара Кулибали-Ван Дейк стала бы непроходимым барьером. У "Ливерпуля" нет экономических проблем, так что английский клуб может позволить себе эту сделку", — сообщил Доссена Radio Musica TV.


Метки Доссена, Кулибали, Ливерпуль, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2020 17:00

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  1. superperez101 22.05.2020 17:04 # superperez101
    чувак дело говорит. у манков все равно не заиграет. тренер не тот, атмосфера не та. а в колбасе зажгет

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