Хендерсон не разделяет опасений отказавшихся тренироваться игроков

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заявил, что уважает отказавшихся тренироваться игроков, но не разделяет их опасений.

На текущей неделе сперва капитан "Уотфорда" Трой Дини подтвердил, что не вернется к тренировкам своей команды, а затем полузащитник Нголо Канте отказался возвращаться на базу "Челси" после всего одного визита.



Своим мотивом Дини назвал проблемы пятимесячного сына с дыханием, тогда как у Канте умер брат от сердечного приступа два года назад. У Хендерсона и его партнеров по команде такого рода опасений нет.



"Я полностью уважаю их мнение и их решение не тренироваться. Думаю, у каждого своя ситуация в семье и дома. Если в конце концов кто-нибудь не чувствует себя комфортно или безопасно, его не нужно принуждать к выходу на работу".



"Я полностью уважаю парней, которые пока еще не чувствуют себя комфортно, но я надеюсь, они тоже проявят уважение к моему мнению и мнению всех игроков, которые вернулись".



"У каждого своя ситуация, но лично я чувствую себя очень безопасно на тренировочном поле, иначе меня не было бы здесь. Мои партнеры по команде чувствуют то же самое".



"Я могу говорить только за нас, но я полностью уважаю людей, чья ситуация не позволяет им чувствовать себя комфортно".



"Если бы кто-нибудь из моих партнеров по команде чувствовал себя таким образом, я бы полностью поддерживал их до тех пор, пока они не посчитали бы правильным вернуться", — сообщил Хендерсон Sky Sports.