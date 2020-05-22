Каррагер признал, что Вернер может быть не по карману "Ливерпулю"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер признался, что из-за пандемии коронавируса нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер, возможно, больше не по карману "красным".

Вот уже несколько месяцев пресса упорно сватает Вернера в "Ливерпуль", однако грянувший экономический кризис ставит под угрозу эту оцениваемую в 50 миллионов фунтов сделку.



Каррагер считает, что "Ливерпуль", возможно, упустил свой шанс подписать Вернера, но все равно не должен расстраиваться.



"Думаю, были хорошие шансы, что этот трансфер состоится, до начала пандемии".



"Но сейчас мы не знаем, в каком финансовом положении клубы. Я кое-что видел в твиттере насчет финансовых результатов "Манчестер Юнайтед" (МЮ недосчитался 28 млн. фунтов доходов за квартал из-за пандемии), поэтому можно предположить, что "Ливерпуль" в примерно похожей ситуации. Уверен, это найдет отражение на трансферном рынке".



"Я не думаю, что "Ливерпуль" может чересчур жаловаться, учитывая их подбор игроков в данный момент. Они проиграли один матч за весь сезон и один в прошлом сезоне".



"Это не так, что им слишком многое нужно поменять. Думаю, им нужен еще один атакующий игрок топ-уровня, но если финансы это не позволяют, значит нет", — цитирует Каррагера Liverpool Echo.