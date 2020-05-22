Президент "Ливерпуля": "Важно доиграть сезон"

Президент "Ливерпуля" Том Вернер заявил, что клубам Премьер-Лиги важно возобновить сезон и восполнить пустоту, которая образовалась в жизнях людей в связи с пандемией коронавируса.

Футбольный сезон был остановлен в марте, когда "Ливерпулю" оставалось одержать всего две победы для первого в своей истории титула Премьер-Лиги.



Вернер надеется, что разрабатываемые Премьер-Лигой протоколы безопасности позволят футболу вернуться. Том считает это важным не только для своего клуба.



"В жизнях столь многих людей образовалась пустота. Футбол занимает центральное место в их мечтах и их надеждах. А что касается "Ливерпуля", то мы играем в волшебный футбол и находимся всего в двух победах от завоевания трофея. Однако я думаю не только о себе".



"Возобновление сезона станет живительным тоником для людей, потому что обеспечит им развлечение. Особенно сейчас, когда нет возможности сходить на футбол".



"Элемент риска есть, но мы говорим об очень здоровой группе людей, которые вдобавок будут регулярно тестироваться. Если ученые и правительство посчитают, что играть небезопасно, то футбола не будет, но я надеюсь, мы найдем способ".



"Важно, чтобы мы нашли этот способ сыграть оставшиеся матчи, потому что это было бы хорошо для страны".



"Самая важная вещь — это безопасность. Думаю, протоколы, над которыми работает Премьер-Лига, сделают проведение матчей без зрителей более безопасным, чем поход в супермаркет".



"Все мы в ужасной ситуации. Надеюсь, однажды появится вакцина, и мы снова сможем наслаждаться посещением стадионов и наблюдением за элегантной игрой отличных футболистов", — цитирует Вернера The Independent.