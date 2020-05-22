Виллиан сообщил "Челси", что останется до конца сезона

Вингер Виллиан подтвердил "Челси" свою готовность доиграть сезон, сколько бы времени это ни потребовало.

Как известно, действующий контракт Виллиана истекает 30 июня, а переговоры о новой сделке давно находятся в тупике.



Кроме того, в предыдущие недели Виллиан неоднократно высказывал свои опасения насчет возобновления сезона в условиях пандемии коронавируса.



Тем не менее, как утверждает The Athletic, 31-летний бразилец не только не отказывается играть или тренироваться, но и готов на короткий срок продлить свой истекающий контракт.



Виллиан надеется завершить свою карьеру в "Челси" на высокой ноте, завоевав с "синими" путевку в Лигу Чемпионов и, возможно, Кубок Англии.