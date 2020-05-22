Виллиан сообщил "Челси", что останется до конца сезона

Виллиан Вингер Виллиан подтвердил "Челси" свою готовность доиграть сезон, сколько бы времени это ни потребовало.

Как известно, действующий контракт Виллиана истекает 30 июня, а переговоры о новой сделке давно находятся в тупике.

Кроме того, в предыдущие недели Виллиан неоднократно высказывал свои опасения насчет возобновления сезона в условиях пандемии коронавируса.

Тем не менее, как утверждает The Athletic, 31-летний бразилец не только не отказывается играть или тренироваться, но и готов на короткий срок продлить свой истекающий контракт.

Виллиан надеется завершить свою карьеру в "Челси" на высокой ноте, завоевав с "синими" путевку в Лигу Чемпионов и, возможно, Кубок Англии.


Метки Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2020 13:00

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  1. superperez101 22.05.2020 14:03 # superperez101
    не то что всякие канте и дини
    кто бы что ни говорил, а он пахал даже тогда когда сливали маура
    да, звезд с неба не хватал, но добротный игрок.

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  2. brown-ale 22.05.2020 13:28 # brown-ale
    Не все негры одинаково бесполезны.

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  3. scouser2005 22.05.2020 13:21 # scouser2005
    Ну сезон уже пости кончился. Дальше хочешь быть пенсом? - так бы и сказал.
    Никому в мире ты нахер не нужен...

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