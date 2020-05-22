Виллиан сообщил "Челси", что останется до конца сезона
Вингер Виллиан подтвердил "Челси" свою готовность доиграть сезон, сколько бы времени это ни потребовало.
Как известно, действующий контракт Виллиана истекает 30 июня, а переговоры о новой сделке давно находятся в тупике.
Кроме того, в предыдущие недели Виллиан неоднократно высказывал свои опасения насчет возобновления сезона в условиях пандемии коронавируса.
Тем не менее, как утверждает The Athletic, 31-летний бразилец не только не отказывается играть или тренироваться, но и готов на короткий срок продлить свой истекающий контракт.
Виллиан надеется завершить свою карьеру в "Челси" на высокой ноте, завоевав с "синими" путевку в Лигу Чемпионов и, возможно, Кубок Англии.
22.05.2020 13:00
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не то что всякие канте и дини
кто бы что ни говорил, а он пахал даже тогда когда сливали маура
да, звезд с неба не хватал, но добротный игрок.
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Не все негры одинаково бесполезны.
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Ну сезон уже пости кончился. Дальше хочешь быть пенсом? - так бы и сказал.
Никому в мире ты нахер не нужен...
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