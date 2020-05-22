Канте может пропустить остаток сезона
Полузащитник "Челси" Нголо Канте может уже не сыграть в этом сезоне из-за опасений, связанных со своей безопасностью.
Напомним, после всего одного дня тренировок Канте решил больше не приезжать на базу "синих" в Кобхэме. Нголо переживает, что входит в зону риска по коронавирусу.
Как сообщает The Sun, 29-летний игрок сборной Франции получил полную поддержку своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда и руководства клуба.
Канте получил разрешение вернуться, когда будет чувствовать себя комфортно. В "Челси" готовы к тому, оставшиеся матчи сезона в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов и Кубке Англии команда проведет без Нголо.
Добавим, что в этом сезоне Канте сыграл только 21 матч за "синих". Вот уже целый год Нголо страдает от различных травм, из-за чего его роль в команде весьма потускнела.
22.05.2020 12:00
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напоминаю
пенсы больше не выиграют никогда ни одного трофея
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ясен пень, не хочет больше с гейпенсами долбиться.
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взять топовейшего игрока на своей позиции и довести до того что чел просто саботирует и не хочет больше играть, просрать все свои скиллы - вот что можно сказать о нынешнем челси
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Канте одной ногой в теплом реале
с пенсами уже наигрался. хватит. не дурак, видит куда клуб катится с бабой у руля
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Лишить за и продать макаку, заебали эти негры ныть! И так уже сднился, в реал за 60-70 лямов уйдет
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