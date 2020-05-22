Канте может пропустить остаток сезона

Полузащитник "Челси" Нголо Канте может уже не сыграть в этом сезоне из-за опасений, связанных со своей безопасностью.

Напомним, после всего одного дня тренировок Канте решил больше не приезжать на базу "синих" в Кобхэме. Нголо переживает, что входит в зону риска по коронавирусу.



Как сообщает The Sun, 29-летний игрок сборной Франции получил полную поддержку своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда и руководства клуба.



Канте получил разрешение вернуться, когда будет чувствовать себя комфортно. В "Челси" готовы к тому, оставшиеся матчи сезона в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов и Кубке Англии команда проведет без Нголо.



Добавим, что в этом сезоне Канте сыграл только 21 матч за "синих". Вот уже целый год Нголо страдает от различных травм, из-за чего его роль в команде весьма потускнела.

