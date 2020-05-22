Канте может пропустить остаток сезона

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте может уже не сыграть в этом сезоне из-за опасений, связанных со своей безопасностью.

Напомним, после всего одного дня тренировок Канте решил больше не приезжать на базу "синих" в Кобхэме. Нголо переживает, что входит в зону риска по коронавирусу.

Как сообщает The Sun, 29-летний игрок сборной Франции получил полную поддержку своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда и руководства клуба.

Канте получил разрешение вернуться, когда будет чувствовать себя комфортно. В "Челси" готовы к тому, оставшиеся матчи сезона в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов и Кубке Англии команда проведет без Нголо.

Добавим, что в этом сезоне Канте сыграл только 21 матч за "синих". Вот уже целый год Нголо страдает от различных травм, из-за чего его роль в команде весьма потускнела.


Метки Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 22.05.2020 12:43 # superperez101
    напоминаю
    пенсы больше не выиграют никогда ни одного трофея

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  2. mixmaster 22.05.2020 12:17 # mixmaster
    ясен пень, не хочет больше с гейпенсами долбиться.

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  3. superperez101 22.05.2020 12:14 # superperez101
    взять топовейшего игрока на своей позиции и довести до того что чел просто саботирует и не хочет больше играть, просрать все свои скиллы - вот что можно сказать о нынешнем челси

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  4. superperez101 22.05.2020 12:12 # superperez101
    Канте одной ногой в теплом реале
    с пенсами уже наигрался. хватит. не дурак, видит куда клуб катится с бабой у руля

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  5. bezviz 22.05.2020 12:03 # bezviz
    Лишить за и продать макаку, заебали эти негры ныть! И так уже сднился, в реал за 60-70 лямов уйдет

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