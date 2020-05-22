Дзаппакоста надеется остаться в "Роме"

Защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста заявил, что хочет остаться в "Роме", когда истечет его аренда.

В августе "Рома" арендовала Дзаппакосту у "синих" на сезон 2019/20, однако Давиде успел сыграть один матч, прежде чем надорвал крестообразные связки колена на тренировке.



Пандемия коронавируса подарила 27-летнему итальянцу возможность принять участие в заключительных матчах сезона Серии А, и защитник надеется заслужить право остаться.



"С персональной точки зрения я был хотел остаться в Риме по нескольким причинам. Главная из них заключается в том, что я хочу показывать фанатам, своим партнерам по команд и тренерскому штабу, на что я способен".



"Я много работал в эти месяцы, я упорно тренируюсь и жертвую собой, чтобы быть готовым к возобновлению сезона".



"Некоторые тренировки я выполняю специально для колена, травма которого требует времени на восстановление. Но теперь я чувствую себя на 90 процентов", — сообщил Дзаппакоста Sky Sport Italia.