Джо Коул: "Терри — лучший капитан Премьер-Лиги всех времен"

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул назвал Джона Терри лучшим капитаном в истории Премьер-Лиги.

Терри посвятил клубу со "Стэмфорд Бридж" 19 лет своей карьеры, пока в 2017 году не ушел в "Астон Виллу". Джон выиграл огромное количество трофеев, заслужив репутацию легенды "синих".



Нынешний ассистент главного тренера "Виллы" был не только образцовым защитником для своего времени, но и настоящим лидером. Коул, выступавший бок о бок с Терри с 2003 по 2010 год, считает, что по своей харизме Джон превосходил Роя Кина из "Манчестер Юнайтед", Стивена Джеррарда из "Ливерпуля" и других легендарных капитанов.



"Джон Терри был лучшим капитаном. Он был внимателен к деталям на поле и за его пределами, он вел за собой и требовал соответствовать определенным стандартам. Он был прост идеальным капитаном для клуба".



"Я бы сказал, что он лучший капитан Премьер-Лиги всех времен. Думаю, некоторые могут мне возразить, но для меня Джей Ти определенно таким является", — сообщил Коул BT Sport.