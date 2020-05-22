Джо Коул: "Терри — лучший капитан Премьер-Лиги всех времен"
Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул назвал Джона Терри лучшим капитаном в истории Премьер-Лиги.
Терри посвятил клубу со "Стэмфорд Бридж" 19 лет своей карьеры, пока в 2017 году не ушел в "Астон Виллу". Джон выиграл огромное количество трофеев, заслужив репутацию легенды "синих".
Нынешний ассистент главного тренера "Виллы" был не только образцовым защитником для своего времени, но и настоящим лидером. Коул, выступавший бок о бок с Терри с 2003 по 2010 год, считает, что по своей харизме Джон превосходил Роя Кина из "Манчестер Юнайтед", Стивена Джеррарда из "Ливерпуля" и других легендарных капитанов.
"Джон Терри был лучшим капитаном. Он был внимателен к деталям на поле и за его пределами, он вел за собой и требовал соответствовать определенным стандартам. Он был прост идеальным капитаном для клуба".
"Я бы сказал, что он лучший капитан Премьер-Лиги всех времен. Думаю, некоторые могут мне возразить, но для меня Джей Ти определенно таким является", — сообщил Коул BT Sport.
22.05.2020 10:00
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Чуть не подскользнулся от этих слов
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Расист который изменял жене с подругой лучшего друга самый лучший капитан и пример для подражания. Ладно его личную жизнь, но и как капитан он профукал дофига раздора в раздевалке членси, в последствие чего увольнялись главные тренеры.
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Ну такое. Много кто говорил из футболистов, что там внутри нездоровая атмосфера с сильной дедовщиной.
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Жена Уэйна Бриджа тихо тупит в сторонке и закатывает глаза в экстазе,когда говорят о Терри...
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Только конченный в рот и очко вые6анный корононир не согласится.
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Он его тоже ипал что ли?
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