Клопп объяснил, почему не носит строгий костюм

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему он всегда одет в тренировочную форму, а также отдал должное чувству стиля своего коллеги Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити".

В отличие от многих своих коллег, Клопп не носит строгий костюм — пиджаку и брюкам Юрген предпочитает тренировочную форму, дополненную спортивными кроссовками и бейсболкой.



По словам Клоппа, ему просто комфортно в такой одежде, однако Юрген уважает тех, кто одевается по-другому.



"Я был игроком, а на следующий день стал главным тренером. В моем шкафчике висел костюм парня, который пару дней назад делал мою работу. Этот костюм даже не подходил мне по размеру".



"Я просто сосредоточен на игре. Я никогда не задумываюсь, как я выгляжу. Я знаю, что это не слишком круто, потому что мы работаем на публике, и когда я пришел в дортмундскую "Боруссию", я подумал: "Возможно, мне стоит измениться". Я какое-то время носил джинсы и футболку, но я просто не чувствовал себя комфортно. Однако в этом нет ничего плохого".



"Думаю, самый стильный тренер — это Пеп Гвардиола. Все, что он носит, выглядит, словно сшито специально для него. При этом он не носит строгий костюм — просто повседневную одежду".



"Если ты тренер, будь собой. Если ты хочешь выглядеть классно, то замечательно. Просто это не для меня. Важно делать то, что правильно для тебя. Кому бы ты ни пытался подражать, ты никогда не сможешь быть таким же".



"Мне нравится, когда ты можешь видеть душу и характер тренера в команде. Вернемся к Гвардиоле — ты смотришь на команду и думаешь: "Вау, это либо команда Гвардиолы, либо кого-то, кто работал с ним". Однако ты никогда не сможешь быть таким же".



"Одежда — одна из частей нашего характера. Носи, что хочешь, но не делай это самой важной вещью. В конце концов все решается в игре. Но не переживай: ты можешь стать чемпионом Мира и в строгом костюме, и в тренировочной форме. Просто поступай так, как тебе комфортно", — сообщил Клопп The Guardian.