Кубок Англии найдет своего обладателя в этом сезоне

FA намерена полностью завершить розыгрыш Кубка Англии после возобновления футбольного сезона.

За разговорами о возвращении Премьер-Лиги, Лиги Чемпионов и Лиги Европы слегка потерялся еще один турнир, который тоже был остановлен пандемией коронавируса. Речь о Кубке Англии, который проводится под эгидой Ассоциации.



Как сообщает Daiy Mail, накануне состоялось совещание совета FA, и исполнительный директор организации Марк Буллингем подтвердил намерение определить обладателя старейшего футбольного трофея.



Пандемия коронавируса остановила Кубок Англии на стадии 1/4 финала, причем в соревновании остались только представители Премьер-Лиги: "Лестер" и "Челси", "Ньюкасл" и "Манчестер Сити", "Шеффилд Юнайтед" и "Арсенал", "Норвич" и "Манчестер Юнайтед".



FA планирует, что четвертьфинальные матчи будут сыграны в соответствии с жеребьевкой, а полуфиналы и финал пройдут на "Уэмбли" — естественно, без зрителей.



При этом финал Кубка Англии может стать последним матчем сезона 2019/20 на внутренней арене.