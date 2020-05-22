Премьер-Лига разрешила саудитам купить "Ньюкасл"

Боссы Премьер-Лиги приняли решение разрешить Суверенному фонду Саудовской Аравии приобрести "Ньюкасл" за 300 миллионов фунтов.

Прошло уже более месяца с тех пор, как финансист Аманда Стейвли, выступающая посредником, помогла нынешнему владельцу "сорок" Майку Эшли заключить соглашение с инвесторами из Саудовской Аравии.



Все это время сделка находилась на одобрении у Премьер-Лиги, которая, следуя стандартному протоколу, должна была проверить чистоту и надежность капитала потенциального покупателя клуба.



За эти недели в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана и его соратников прозвучало немало обвинений — и насчет нарушений прав человека, и насчет поощрения пиратских трансляций футбольных матчей.



Однако изданию The Sun стало известно, что саудиты с успехом прошли проверку, а возникшая задержка на самом деле вызвана тем, что все силы Премьер-Лиги брошены на "Проект Перезапуск".



Отвечающая за проведение сделки Стейвли ожидает получить подтверждающие документы от Премьер-Лиги на следующей неделе. Оформив оставшиеся бумаги, саудиты будут представлены новыми владельцами клуба с "Сент-Джеймс Парк" около 1 июня.