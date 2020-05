Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" сделал покупку центрального защитника своим приоритетом. ПСЖ может предложить 35 миллионов фунтов за Пьер-Эмерика Обамеянга. Нголо Канте может пропустить остаток сезона. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Барселона" понизила до 27 миллионов фунтов цену за защитника Самюэля Умтити, который может быть интересен "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналу". (Sport)



"Юнайтед" сделал своим приоритетом на ближайшее трансферное окно покупку центрального защитника. "Красные дьяволы" присматриваются к Калиду Кулибали, а вот ПСЖ потерял интерес к игроку "Наполи". (Daily Express)



"Юнайтед" и "Реалу", возможно, придется запастись терпением, потому что пункт об отступных в контракте нападающего Эрлинга Бреута Холанда с дортмундской "Боруссии" будет активен только в 2022 году. (Evening Standard)



"Юнайтед" готов выложить 10 млн. фунтов за 17-летнего защитника "Порту" Нуну Мендеша, которого своему бывшему клубу рекомендовал Нани. (Daily Star)



Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич не заинтересован в переходе в "Челси". (Mundo Deportivo)



"Галатасарай" готов взять вингера "Ливерпуля" Джердана Шакири в аренду с опцией выкупа. (Fotomac)



"Арсенал" поспорит с "Эвертоном" за полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо. (Le 10 Sport)



ПСЖ обдумывает покупку капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга за 35 млн. фунтов. (Le 10 Sport)



"Манчестер Сити", "Ювентус" и ПСЖ сражаются за защитника "Барселоны" Нелсона Семеду. (Mundo Deportivo)



"Лестер" опережает "Сити", "Вулверхэмптон" и "Эвертон" в борьбе за защитника Кристоффера Айера. (90min)



Другое



Клубы Лиги Один и Лиги Два опасаются, что Чемпионшип может отсоединиться от Футбольной Лиги. (Daily Mail)



Трансферное окно в Премьер-Лиге, возможно, будет открыто до марта 2021. (Daily Express)



Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш отказался от работы в "Ньюкасле". (L'Equipe)



Экс-защитник "Юнайтед" Яп Стам был назван новым главным тренером "Цинциннати" из МЛС. (Sky Sports)



Полузащитник "Челси" Нголо Канте, отказавшийся тренироваться из-за опасений насчет своей безопасности, может пропустить остаток сезона Премьер-Лиги. (The Sun)



Из-за пандемии коронавируса "Юнайтед" уже недосчитался уже 28 млн. фунтов. (BBC)



Экс-полузащитник сборной Англии Гарет Бэрри семь лет назад секретным образом купил долю в "Суиндоне" за 800 тыс. фунтов. Теперь это дело расследует FA. (The Sun)



Подруга неназванного игрока клуба Премьер-Лиги и сборной Англии была поймана пограничной службой Великобритании при попытке ввезти электрошокер и резиновую дубинку в страну из Европы на частном самолете. Теперь девушке грозит штраф до 5 тыс. фунтов или тюремное заключение сроком до шести месяцев. (The Sun)



19-летний защитник "Юнайтед" Брандон Уильямс купил своему отцу на День рождения полноприводный "Мерседес". (Daily Mirror)